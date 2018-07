Mit dem Fahrrad auf den Spuren Hugo Eckeners

In Friedrichshafen gibt es zahlreiche „Anhaltspunkte“ für das Wirken Eckeners, welche ihn und sein Werk erfahrbarbar machen. Zum 150. Geburtstag Eckeners bietet das Stadtarchiv eine Fahrradexkursion „Auf den Spuren Hugo Eckeners“ an. Die Radler erleben mit Stadtarchivar Jürgen Oellers und Carmen Dienel auf der Tour viel Interessantes zu Eckeners Wirken. Themen sind das Leben Hugo Eckeners in Friedrichshafen, seine Karriere beim LZ, seine Mitarbeit mit Ferdinand von Zeppelin und Alfred Colsman, seine Rolle im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit.

Die Radtour startet am Samstag, 4. August, um 14 Uhr vor dem Stadtarchiv (Max-Grünbeck-Haus) in der Katharinenstraße 55. Von dort aus geht es auf den rund neun Kilometer langen Radausflug.

Im August vor 150 Jahren wurde der Luftschiffpionier Hugo Eckener geboren. Bekannt wurde Eckener vor allem durch zahlreiche Fahrten mit den Zeppelin-Luftschiffen, darunter die Atlantiküberquerung von LZ 126 im Jahr 1924. Hugo Eckener hatte beispielsweise den ersten regelmäßigen Luftschiffverkehr nach Amerika eingerichtet.

Am 10. August wäre Hugo Eckener 150 Jahre alt geworden. Deshalb gedenkt Friedrichshafen dem Leben und Wirken Eckeners mit verschiedenen Veranstaltungen. Dazu gehören die Radtour am 4. August, die Kranzniederlegung an seinem Grab auf dem Hauptfriedhof am 10. August, die Ausstellung „Alles auf eine Karte“ des Zeppelin-Museums und des Freundeskreises zur Förderung des Zeppelin-Museums noch bis 2. September und ein Vortrag von Barbara Waibel, Leiterin des LZ-Archivs, am 9. Oktober.

Geradelt wird bei jedem Wetter und auf eigenes Risiko. Regen- oder Sonnenschutz nicht vergessen. Die Rückkehr ist für 17 Uhr geplant.