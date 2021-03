Mit Crowdfunding gezielt Projekte in der Region fördern

Seit dem Start der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ für gemeinnützige Projekte, die im Januar von der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang ins Leben gerufen wurde, haben bereits über 260 Unterstützer insgesamt mehr als 21 000 Euro für die mittlerweile fünf Projekte gesammelt. Das erste Projekt „Outdoor-Tischkicker“ des Fördervereins der Grundschule Obereisenbach konnte schon vollständig finanziert werden.

Crowdfunding ist ein innovatives Finanzierungsmodell, bei dem eine Vielzahl von Menschen online gemeinsam Projekte finanziert, heißt es in der Pressemitteilung. Auf der Crowdfunding-Plattform treffen sich Menschen und Vereine aus der Region, die gemeinsam das Leben in der Bodenseeregion voranbringen und gestalten wollen. Was oft fehlt, sind die nötigen finanziellen Mittel, um diese Projekte zu verwirklichen.

Gemeinnützige Vereine und Institutionen können auf der Plattform ihre Projektideen den Menschen vorstellen und Unterstützer können ihre Lieblingsprojekte finanzieren.

Und so funktioniert`s: Ein Verein möchte sein Vereinsheim renovieren, allein es fehlt noch an den finanziellen Mitteln. Der Verein kann nun auf: www.volksbank-fntt.viele-schaffen-mehr.de sein Projekt vorstellen, den benötigten Spendenbetrag eingeben und dann für sein Projekt bei den Mitgliedern, den Verwandten, Freunden, Nachbarn usw. Werbung dafür machen. Diese können nun kinderleicht und absolut sicher direkt auf der Plattform spenden. Und die Bank gibt noch etwas dazu. Ist das Crowdfunding erfolgreich, erhält der Verein den kompletten Betrag ausbezahlt. Wenn nicht, fließen die Spenden ohne Abzug wieder zurück an die Spender. Die Bank stellt nicht nur die Plattform zur Verfügung, sondern verdoppelt in der Startphase den Spendenbetrag jedes Unterstützers bis zu maximal 100 Euro bis das Spendenziel erreicht ist.