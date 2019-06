Im Staccato durch das Berlin der frühen Sechziger eilt C.R. MacNamara, Chef des Coca-Cola Standorts in West-Berlin und versucht, den Markt der kommunistischen Sowjetunion für seine Firma zu erschließen. Frei nach der Screwball-Komödie „Eins, Zwei, Drei“ von Billy Wilder, die 1961 erschienen ist, spielt laut einer Pressemitteilung der Literatur- und Theaterkurs der Kursstufe 2 der beiden Häfler Gymnasien KMG und GZG das Stück über den Cola-Chef und seinen Versuch, durch die Markterweiterung nach London befördert zu werden.

Diese Pläne werden allerdings von der Tochter seines Vorgesetzten durchkreuzt, die während einer Reise durch Europa für ein paar Wochen in seine Obhut gegeben wird. Die siebzehnjährige Scarlett Hazeltine verliebt sich schnell in den Kommunisten Otto Ludwig Piffl aus Ost-Berlin und beschließt, diesen zu heiraten. MacNamara, der seine Beförderung gefährdet glaubt, versucht Scarletts Zukünftigen zu beseitigen, indem er ihn durch eine Intrige der ostdeutschen Polizei als Spion aus dem Westen vorführt. Es stellt sich jedoch heraus, dass Scarlett schwanger ist, zudem möchten ihre Eltern, Mr. und Mrs. Hazeltine, sie am folgenden Tag in Berlin abholen. Für den konservativen Republikaner Hazeltine wäre ein uneheliches Enkelkind von einem Kommunisten, quasi das Schlimmste, was seiner Tochter hätte passieren können ...

Obwohl die Komödie „Eins, Zwei, Drei“ den Ost-West-Konflikt in den Sechzigern bissig und schlagfertig porträtiert und dafür sorgt, dass jede Partei, egal ob Ost, West oder Überbleibsel der NS-Zeit, ihr Fett abbekommt, sind die hinter den historischen Anspielungen liegenden menschlichen Schwächen und politischen Implikationen heute von einer dramatischen Aktualität, heißt es in der Ankündigung.