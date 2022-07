Brachiale Gewalt: Randalierer zerstören im Fallenbrunnen abgestellte Autos

Mit brachialer Gewalt haben sich Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Gelände eines Reifengeschäfts im Fallenbrunnen an sechs Gebrauchtwagen ausgetobt und dabei erheblichen Schaden angerichtet. „Sowas habe ich noch nie gesehen, höchstens in Fernsehbeiträgen über den 1. Mai in Berlin“, sagt Frank Falow, Inhaber des Geschäfts. In einem Gebäude nebenan soll es in der fraglichen Nacht eine Party gegeben haben.

Auch an diesen beiden Fahrzeugen haben sich die Randalierer ausgetobt. (Foto: Frank Falow)

Eingeschlagene Scheiben, herausgerissene Türverkleidungen, in den Lack hineingekratzte Initialen: Mit brachialer Gewalt haben sich die Randalierer an mehreren Fahrzeugen ausgetobt. (Foto: Frank Falow)

Weil er im Büro etwas erledigen musste, bemerkte Falow das Schlachtfeld zufällig bereits am Sonntag – und war geschockt angesichts der „brachialen Gewalt“, mit der die Randalierer hier zugeschlagen haben müssen. Der Unternehmer berichtet von abgerissenen Türen und Türverkleidungen, von eingeschlagenen Scheiben und von Namen und Initialen, die in die Karosserien gekratzt wurden. Dem Bericht der Polizei ist ferner zu entnehmen, dass auch ein Motorblock teilweise zerstört wurde.

Auch die Feuerwehr muss ausrücken

Wie Falow berichtet, gehören die Fahrzeuge einem Händler, dem er das Gelände zum Abstellen zur Verfügung gestellt hat. Laut Polizei muss an drei Fahrzeugen von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen werden.

An diesem Fahrzeug haben die Randalierer sämtliche Scheiben zerstört. (Foto: Frank Falow)

Ein möglicher Hinweis darauf, dass Alkohol im Spiel war: eine leere Wodka-Flasche. (Foto: Frank Falow)

Der Gesamtsachschaden wird in der Mitteilung der Polizei auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Weil die Randalierer einen größeren Ölfleck verursacht haben, musste die Feuerwehr ausrücken.

Polizei ermittelt auch wegen Hausfriedensbruch

Laut Polizei sollen in der Nacht auf Sonntag mehrere junge Leute ein angrenzendes Gebäude genutzt haben, um eine Party zu feiern. Weil sie dafür keine Erlaubnis hatten, ermittelt die Polizei nun auch wegen Hausfriedensbruch. Ob die Sachbeschädigungen in Verbindung mit den illegalen Feierlichkeiten stehen, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.