Unbekannte greifen 21-Jährigen nachts mit Besen an

Ein 21-jähriger Mann wurde am Sonntag in Friedrichshafen mit einem Besen angegriffen. Gegen 1 Uhr nachts habe ihm eine Gruppe in der Friedrichstraße aufgelauert. Dann hätte ihn jemand unvermittelt mit einem Besen ins Gesicht geschlagen und ihn verletzt. So schildert der Mann die Tat bei der Polizei.

Danach seien die Angreifer geflüchtet. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung, sie gehen bereits ersten Hinweisen nach.

Personen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.