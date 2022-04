Mit Ausnahmegenehmigung: Volley Youngstars spielen in der Bodenseesporthalle

Kurz vor dem Saisonende haben sich die Volley Youngstars neue Spielorte suchen müssen. Aufgrund der Aero-Luftfahrtmesse in Friedrichshafen mussten die Zweitliga-Volleyballer genauso wie die Profis des VfB Friedrichshafen die Messehalle B4 räumen. Deshalb empfangen die Youngstars den Tabellenführer Karlsruhe nun mit einer Ausnahmegenehmigung in der Bodenseesporthalle. Dort findet einen Tag zuvor auch schon das Württemberg-Derby zwischen den Bundesliga-Keglern der Sportfreunde Friedrichshafen und dem KC Schwabsberg statt. Außerdem sind weitere Teams aus dem Bodenseekreis im Handball, Radball und Schach aktiv.

Volleyball: Die Volley Youngstars gehen in der 2. Volleyball-Bundesliga in den Saisonendspurt. Eigentlich würden noch fünf Spiele auf dem Plan stehen, doch die beiden Spiele gegen Mühldorf und Mainz wurden ohne Wertung gestrichen. Gespielt werden sollen aber noch die anderen drei Begegnungen. Das Nachholspiel gegen Tabellenführer Karlsruhe und die ehemaligen Youngstars Leon Zimmermann, Tobias Hosch und Felix Roos wird am kommenden Sonntag um 15 Uhr mit einer Ausnahmegenehmigung der Volleyball-Bundesliga in der Friedrichshafener Bodenseesporthalle ausgetragen. Dabei kommen die Häfler mit Schwung aus den Osterferien. Zuspieler Milan Kvrzic durfte am Mittwoch als Ersatzspieler bei den Profis in Neu-Ulm Finalluft schnuppern und ist trotz bevorstehenden Abi-Prüfungen heiß auf die Partie gegen Karlsruhe. Raphael Noz, Daniel Habermaas, Mika Ahmann und Neo Epple kommen als Sieger von einem Jugendturnier aus Pordenone (Italien) zurück. Mit dem Team Baden-Württemberg unter Landestrainer und Ex-YoungStar Philipp Sigmund haben sie sich den Sieg in dem international besetzten U17 Cornacchia World Cup geholt und im Finale 3:0 gegen Modena gewonnen. Besondere Erfolge für die YoungStars: Zuspieler Daniel Habermaas wurde als MVP des Turniers ausgezeichnet, Mika Ahmann als bester Libero und Raphael Noz als bester Angriffsspieler.

Fußball: In der Frauen-Oberliga erlebten die Fußballfrauen des TSV Tettnang einen bitteren Donnerstagabend. Im Nachholspiel unterlagen die abstiegsbedrohten Tettnangerinnen mit 1:4 beim VfL Sindelfingen. Den Ehrentreffer erzielte Alica Reiner. Das für Sonntag angesetzte Auswärtsspiel gegen den FV Löchgau hat Tettnang dagegen schon gewonnen. So heißt es zumindest in der TSV-Mitteilung: „Das Spiel wurde von Löchgau abgesagt. Hier werden die Punkte dem Konto des TSV Tettnang gutgeschrieben.“

Handball: Für die Handballer aus dem Bodenseekreis sind nur noch wenige Spiele zu absolvieren. Auf Abschiedstour aus der Landesliga befindet sich die HSG Friedrichshafen-Fischbach. Das punktlose Schlusslicht will zumindest noch etwas Zählbares mitnehmen und eine Chance dazu bietet sich am Samstag. Um 19.30 Uhr treten die Häfler beim TSV Bad Saulgau an. In der Frauen-Landesliga hofft die TSG Ailingen noch, sich irgendwie retten zu können: Am Samstag um 20 Uhr gastiert Ailingen bei der FSG Giengen-Brenz. Die schon geretteten Handballerinnen der SG Argental können Ailingen mit einem Auswärtssieg beim Drittletzten SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch (Samstag, 19 Uhr) Schützenhilfe leisten. Ein emotionales Spiel ist in der Männer-Bezirksklasse garantiert. Das Duell zwischen dem Drittletzten TSV Lindau und dem Zweiten HSG Langenargen-Tettnang (Samstag, 17 Uhr) hat Auswirkungen auf den Auf- und Abstiegskampf.

Kegeln: Vier Wochen nach dem ersten Württemberg-Derby kommt es in der Kegel-Bundesliga zum erneuten Aufeinandertreffen der Sportfreunde Friedrichshafen mit dem KC Schwabsberg. Beide Teams stehen punktgleich auf dem fünften Platz und wollen diesen mit einem Sieg für sich alleine beanspruchen. Spielbeginn in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen ist am Samstag um 12 Uhr.

Radball: In der Rotachhalle in Ailingen findet am Samstag, 23. April, 14 Uhr das Halbfinale zur deutschen Meisterschaft statt. Mit von der Partie ist die U17 Mannschaft des RVI Ailingen mit Jakob Schlegel und Nelio Böck, die beim Heimspieltag auf Großkoschen, Reideburg, Sulgen, Gifhorn sowie Jänkendorf treffen.

Schach: Der Schachclub Lindau gastiert am Sonntag um 10 Uhr in der Landesliga Oberschwaben beim SC Obersulmetingen. Der Tabellenführer will sich für die Auswärtsniederlage in der Vorsaison revanchieren und zudem das direkte Duell zwischen den Verfolgern aus Mengen und Jedesheim ausnutzen.