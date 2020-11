Mit Auflieger Geländer in der Meistershofener Straße beschädigt

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Meistershofener Straße ereignet hat. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrer eines Sattelzugs mit Auflieger beim Abbiegen in die Waggershauser Straße ein Schutzgeländer beschädigte und aus der Verankerung riss. Der bislang unbekannte Lenker setzte nach dem Vorfall seine Fahrt unbeeindruckt fort. An dem Geländer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, so die Polizei.

Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 07541 / 70 10.