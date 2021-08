Mit „3G“ Ende August zu acht Konzerten am Bodensee

Acht Konzerte, ein Wochenende und „3G“: Wer am Konzertstrand Friedrichshafen Livemusik genießen möchte, muss vollständig gegen Covid-19 geimpft, davon genesen oder frisch negativ getestet sein. Der „3G“-Nachweis ist unabhängig von der am Veranstaltungstag aktuellen Inzidenzstufe vorzulegen, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

„Unsere Gäste dürfen sich richtig wohl fühlen am Konzertstrand. Dazu gehört neben guter Musik und gemütlichen Sitzplätzen auch der größtmögliche Schutz vor Ansteckungen“, sagt Daniel Knapp vom Veranstalterteam des Konzertstrands. Nach der Einlasskontrolle am Haupteingang des Graf-Zeppelin-Hauses (GZH) erfolgt die obligatorische Erfassung per „Luca-App“. Wer diese nicht nutzt, kann seine Kontaktdaten auch manuell hinterlegen. Im GZH und auf den Laufwegen des GZH gilt die Maskenpflicht. „Kontaktflächenreinigung, Spender für Desinfektionsmittel, Aufklärung – wir erfüllen natürlich die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz vor Ansteckungen“, versichert Knapp und ergänzt verschmitzt: „ …und das vorgeschriebene Lüften übernimmt der Bodensee für uns, wir sind ja ‚open-air‘!“

Auf der Konzertstrand-Wiese haben Livemusik-Fans von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. August, die Qual der Wahl. Pop- und Soulstar Cassandra Steen (Samstag, 19.30 Uhr) ist ebenso am Bodensee zu Gast wie der Wiener Songwriter Josh. („Cordula Grün“; Samstag, 15 Uhr) und Chartstürmer Maeckes & die Gitarre (Die Orsons; Freitag, 19.30 Uhr). Swingkenner dürfen sich auf Ernst Hutter & die SWR Swing Allstars freuen (Sonntag, 19.30 Uhr). Zuvor bringen The Magic Mumble Jumble entspanntes Festivalfeeling auf das Freigelände vorm Graf-Zeppelin-Haus (Sonntag, 15 Uhr). Feinste Blasmusik gibt’s bei „Die kleine Egerländer Besetzung – Das Original“ (Sonntag, 10.30 Uhr), preisgekrönt-virtuose Musik zum Schmunzeln bei „Berta Epple“ (Samstag, 10.30 Uhr). Eröffnet wird der Konzertstrand vom Ravensburger Singer/Songwriter Peter Pux mit Band (Freitag, 15 Uhr).