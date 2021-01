Ob Jazz, Popmusik oder Kabarett: Seit 1985 hat Jürgen Deeg Hunderte von Kulturgrößen auf die Häfler Bühnen gebracht - zum Beispiel Keith Jarrett, Rio Reiser oder Gerhard Polt. Seit Dezember ist er nun im Ruhestand. Über seine Arbeit beim Kulturbüro sagt er: „Es war eine dienende Funktion. Und oft extreme Kleinarbeit.“

Ohne Jürgen Deegs Beitrag für das städtische Kulturprogramm wäre Friedrichshafen heute keine festen Station im Tourkalender bekannter Jazzmusiker. Trotzdem sieht er sich nicht als großen Impressario. „Wir müssen die Bedingungen für Künstler optimieren, die jeden Tag woanders auftreten“, sagt er. „Sie kommen an einen Gastspielort, den sie nicht kennen und treffen dort auf Kulturorganisatoren, die sie ebenfalls nicht kennen. Wir müssen die Bedingungen für Künstler so optimieren, dass sie den bestmöglichen Auftritt für das Publikum abliefern.“

Den Künstlern die ideale Basis zu geben, ist nicht immer einfach. Manche sind nämlich arg anspruchsvoll. So bestand Keith Jarrett darauf, mit seinem Trio in einem Vier-Sterne-Hotel einquartiert zu werden. „Außerdem sollte die ganze Bühne mit rotem Teppich ausgelegt sein“, erinnert sich Deeg. „Den Teppich haben wir dann bei der Messe Friedrichshafen abgeholt, wo gerade eine Messe zu Ende ging.“ Die meisten Nerven hat aber wohl Nigel Kennedy gekostet, der Punk unter den Geigern. Sein Management forderte für Kennedys Auftritt beim Kulturufer gleich zwei Vier-Sterne-Suiten - wobei die zuerst gebuchten Räume nicht den Erwartungen entsprachen und kurzfristig neue gesucht werden mussten. Zudem erwartete Kennedy, mit seiner Band in Limousinen chauffiert zu werden. Nach dem Konzert verlangte er dann eine Taxifahrt, mitsamt seiner Entourage, nach München, seinem nächsten Konzertort. Allerdings vergaß er im Auto seine Violine. Das Taxi musste deswegen erneut nach München.

Jürgen Deeg ist gebürtiger Häfler. Schon bevor er 1985 Mitarbeiter des Kulturbüros wurde, hat er Jazzkonzerte organisiert - damals noch in der Uni Konstanz. 1984 traf er mit dem damals neu eingestellten Leiter des Häfler Kulturamtes zusammen: Winfried Neumann. „Er hatte den Auftrag, ein Programm zu machen , das nicht nur als klassischer Musik und Theater besteht“, erinnert sich Deeg. „Er sollte die jungen Leute mit Kultur bedienen, und das bedeutete: auch: mit modernem Jazz.“

Dem Jazz gehört bis heute Jürgen Deegs Liebe, und mit der Eröffnung des Graf-Zeppelin-Hauses wurde ihm der Boden bereitet. Das Interesse war riesig. „Wir sind von den Leuten überrannt worden“, erinnert sich Deeg an ein Konzert der schrägen amerikanischen Band Slickaphonics im Ludwig-Dürr-Saal. Ihre Mischung aus Rock, Funk, New Wave und eben Jazz war unerhört und zeigt: Deeg hatte das Ohr am Puls der Zeit. Mit Auftritten von Lester Bowies Brass Fantasy, dem Art Ensemble of Chicago, John Zorn oder den Lounge Lizards stieß sein Programm damals in die Avantgarde vor.

Jürgen Deeg wollte aber auch „die Oberliga der improvisierten Musik“ gewinnen - und es gelang ihm mit Jazzstars wie Dizzy Gillespie, Keith Jarrett, Dave Brubeck oder dem Duo Chick Corea & Gary Burton, die ihm einen ausverkauften Hugo-Eckener-Saal im GZH bescherten. Bei Winfried Neumann stieß er damit auf offene Ohren. „Ich konnte immer mir allem zu ihm kommen. Auch mit kostenintensiveren Künstlern“, erinnert sich Jürgen Deeg.

Damals sei die Güte des Jazzprogramms ein Alleinstellungsmerkmal in der Region gewesen. Erst in den 90ern habe sich herumgesprochen, „dass man mit zeitgenössischem Jazz punkten kann“, so Deeg. Damit kamen auch weitere Veranstalter hinzu. Aber mit der Zeit verlagerte sich das Interesse auch immer mehr auf Spielarten von Rock und Pop. „Wir haben mit Erfolg an die aktuellen Musiktrends angedockt“, sagt Deeg und verweist aufs Kulturufer, wo Künstler wie Rio Reiser, Mory Kante, Marla Glen, Clueso, Marteria und Vicent Weiß auftraten.

Mit dem Jazz & More Festival hat Jürgen Deeg vor sieben Jahren ein Format gefunden, das Jazz mit anderen Strömungen verbindet. Was hat etwa die den Singer-Songwritern nahe Norwegerin Rebekka Bakken mit dem Jazzrock der US-Band Snarky Puppy gemeinsam? Nicht mehr als das Dach des Jazz & More Festivals, das eine große Bandbreite abdeckt. Ob das Festival ohne ihn eine Zukunft haben wird, kann Deeg nicht sagen. Er hält aber auch nichts davon, den Status quo zu zementieren- gerade wenn man sich an den Auftrag von damals erinnert, mit Kultur die jungen Leute abzuholen. „Im Bereich der Musik gelingt das heute vor allem mit Rock- und Popkonzerten“, sagt er.

Was Freidrichshafen auf jeden Fall gut täte, wäre eine Konzertkneipe, meint Jürgen Deeg. Wobei er zwei Probleme sieht: „Ein Wirt macht Konzerte vor allem, damit seine Gastronomie läuft“. Soll heißen: Wie gut die Musik ist, ist nicht so wichtig. In erster Linie muss die Kasse stimmen. Und, gibt Deeg zu bedenken: „Zu kleineren Konzerten kriegt man die Jungen oft gar nicht mehr. Es kommen die ergrauten Biertrinker.“

Auch abseits des Kulturbüros wird Jürgen Deeg von der Veranstaltung von Konzerten wohl noch eine ganze Weile nicht ablassen. Ist er doch Erster Vorstand des Vereins Jazzport und hat die wöchentlichen Donnerstagsjazz-Konzerte mit ins Leben gerufen. Einer Sache wird er sich auf jeden Fall weiter widmen: seiner riesigen Musiksammlung. „Ich lebe ja gar nicht lange genug, um mir das alles anzuhören“, sagt er bedauernd. Und nach einer Pause: „In letzter Zeit kamen viele neue Sachen rein.“