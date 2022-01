Mission Mut im Spielehaus: Malen, Bauen, Basteln

Spiel, Spaß und Abenteuer gibt es im Februar im Spielehaus an der Meistershofener Straße. Offen ist das Haus dienstags bis freitags von 14.30 bis 18 Uhr. Das pädagogische Team hat, wie die Stadt berichtet, viele Angebote für Kinder von sechs bis 13 Jahren zusammengestellt.

Von Dienstag, 1. Februar, bis Freitag, 4. Februar, dreht sich alles um Wandboards für das Kinderzimmer. Skulpturen aus Ton, Gips und Draht entstehen. Außerdem können die Kinder Gefühlsmonsterkarten gestalten oder mit Window Colour Bilder malen.

In der Woche vom Dienstag, 8. Februar, bis Freitag, 11. Februar, öffnet die Kunstwerkstatt und präsentiert das Kunstobjekt „Was gibt mir Mut?“. Wer will, kann coole Momente potchen (aufkleben). Gäste dürfen eigene Fotos mitbringen. In der Holzwerkstatt entstehen Frühstücksbrettchen und „Spiel mit und teste deine Sinne“ heißt es in der Detektivwerkstatt.

Weiter geht es im Februar in der Woche von Dienstag, 15., bis Freitag, 18. Februar. „Sich trauen, mal schauen“ lautet das Motto bei einem Abenteuerparcours und verschiedenen Mutproben. In der Kunstwerkstatt entstehen Mutkarten im Handlettering und Collagen. Wer will, kann beim Malen so richtig mutig sein. Bei „Bau mit“ entstehen Rampen für Mooncars, und zwar von der Idee bis zum Bau der Rampen im Kinderteam.

Immer mittwochs treffen sich die Jungs von 16 bis 18 Uhr im Jungstreff. Die Mädchen kommen jeden Donnerstag im Mädchentreff von 15.30 bis 17.30 Uhr zusammen. Immer freitags gibt’s außerdem tolle und gesunde Rezeptideen bei den Kochkids. Im Spielcafé testen die Kinder und Jugendlichen Spiele. Viel Spaß haben die Besucher bei der „Hof-Äktschen“ mit den neuen Longboards und im Mooncar-Parcours.

Das Kinderkino zeigt am Freitag, 11. Februar, um 15 Uhr den Film „Latte Igel und der magische Wasserstein“ im Spielehaus in der Meistershofener Straße 11a. Der Film ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Der Eintritt kostet zwei Euro. Danach gibt es bis 18 Uhr die Möglichkeit in den Werkstätten zum Thema des Filmes zu spielen oder zu basteln. Bereits am Donnerstag, 10. Februar, um 16 Uhr läuft der Film im Kiesel des Medienhauses am See.

Alle Informationen rund um das Spielehaus finden Interessierte im Internet unter ww.spielehaus.friedrichshafen.de, telefonisch unter 07541 386729 oder per E-Mail spielehaus@friedrichshafen.de . Das Spielehaus ist dienstags bis freitags von 14.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.