Missglücktes Überholmanöver

Sachschaden hat der 49-jährige Fahrer eines Lastwagens am Montag gegen 16.30 Uhr verursacht, als er auf der Meersburger Straße einen vorausfahrenden Pkw überholen wollte. Beide waren laut Polizeibericht von Immenstaad in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als der 49-Jährige mit seinem Lkw kurz von Fischbach zum Manöver ansetze und aufgrund mangelndem Abstandes mit der rechten Front in das Heck des VW Polo fuhr. Der 70-jährige Polo-Fahrer, dessen 63-jährige Beifahrerin und der Lkw-Lenker blieben unverletzt. Am Auto entstand rund 3000 Euro, am Lastwagen rund 1000 Euro Sachschaden.