Ministerin Lambrecht besucht Friedrichshafen

Die Bundesjustiz- und Familienministerin Christine Lambrecht kommt am 08. August von 11 bis 13 Uhr nach Friedrichshafen. Gemeinsam mit dem SPD-Bundestagskandidaten Leon Hahn wird es darum gehen, die Folgen der Pandemie für Familien zu beleuchten und über die dringend nötige Unterstützung von Familien, jungen Menschen und auch dem Lehrpersonal zu diskutieren. Dabei ist Bundesministerin Lambrecht und dem SPD-Politiker Hahn sehr wichtig, dass vor allem Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vertreter aus Schulen und Kindergärten direkt zu Wort kommen können.

Die SPD lädt daher zu einem Frühshoppen in den Biergarten Lammgarten nach Friedrichshafen ein. Bereits ab 10.30 Uhr besteht die Möglichkeit, an Pinnwänden Forderungen und Erwartungen an die Bundespolitik zu sammeln, die nach dem Eintreffen von Hahn und Lambrecht ab 11 Uhr dann gemeinsam diskutiert werden können. So können alle Menschen aus dem Wahlkreis Bodensee direkt zu Wort kommen und Lambrecht und Hahn ihre Erwartungen direkt mitteilen, heißt es in der Pressemitteilung des SPD-Kreisverbands. Auch darüber hinaus besteht die Möglichkeit, zu bundespolitischen Fragen direkt mit dem Mitglied der Bundesregierung und dem SPD-Bundestagskandidaten zu sprechen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Termin findet auch bei schlechtem Wetter überdacht im Restaurant Lammgarten statt. Es gelten die gängigen Hygienestandards.