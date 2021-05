Mini-Fahrer lenkt Auto auf Frau zu

Weil ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mini am Dienstagabend gegen 19 Uhr mutmaßlich direkt auf eine 41-Jährige zufuhr und diese dabei gefährdete, ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Den Angaben der Frau zufolge, die mit ihrem achtjährigen Sohn und ihrem Hund in der Steinbeissstraße unterwegs war, sei sie mit zwei Männern verbal aneinandergeraten, die auf dem Berufsschulparkplatz standen. Nach dem Ereignis seien Zeugen des Vorfalls hinzugekommen, heißt e sim Polizeibericht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet die bislang nicht bekannten Zeugen, sich unter Tel. 07541/7010 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.