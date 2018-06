Gewaltig gekracht hat es am Montag bei einem Unfall am Flughafen Friedrichshafen, wie die Polizei am Mittwoch berichtet. Bei dem Unfall im Riedlewaldkreisverkehr entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro.

Eine 58 Jahre alte Frau fuhr gegen 17.30 Uhr am Riedlewaldkreisverkehr von der B30 auf die Kreisstraße 7791 in Richtung Flughafen ab. In Höhe des Towers folgte sie auf der Vorfahrtsstraße dem nach links abknickenden Fahrbahnverlauf. Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Mini näherte sich auf der Kreisstraße 7728 der Einmündung in die K 7791 und wollte eigentlich nach rechts stadteinwärts einbiegen. Beim Anfahren entschied sie sich jedoch, spontan nach links einzubiegen und übersah den vorfahrtsberechtigten Mercedes SLK. Die Mercedesfahrerin zog sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, ein Rettungswagenteam brachte sie zur Behandlung ins Klinikum Friedrichshafen. Am nicht mehr fahrbereiten Mercedes entstand rund 10000, am Mini rund 5000 Euro Sachschaden.