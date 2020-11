Ein Kind und zwei Jugendlichen sind bei einem beinahe professionellen Diebeszug gefasst worden. In dem Einkaufsmarkt war jedoch ein Detektiv mit offenen Augen unterwegs. Wie die Polizei meldet, wurden ein 13-jähriges Kind und zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Ailingerstraße in Friedrichshafen beim Klauen erwischt. Sie wurden dabei vom Ladendetektiv und einer Zeugin beobachtet. Die sahen, wie die Jugendlichen mehrere Elektronikartikel entwendeten. Beim 13-jährigen Jungen konnten später Waren im Wert von 2950 Euro gefunden werden.