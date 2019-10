Millionenschlucht am Dienstag ganztägig gesperrt

Die Eckenerstraße ist am Dienstag, 29. Oktober, ganztägig von 8 bis 19 Uhr im Bereich der neuen Fußgänger- und Radfahrbrücke voll gesperrt. Der Pylon, also der Träger für die Hängebrückenkonstruktion, wird in dieser Zeit nachjustiert, teilt die Stadt mit. Die Sperrung betrifft beide Fahrtrichtungen. Der Verkehr von Lindau kommend wird ab der Montfortstraße über die Ailinger Straße in die Keplerstraße und dann von der Riedleparkstraße in die Friedrichstraße umgeleitet. Aus Richtung Meersburg wird der Verkehr ab dem Landratsamt über die Albrecht- und Maybachstraße in die Keplerstraße und anschließend in die Ailinger Straße bis zur Eckenerstraße Richtung Lindau geführt. Das Parkhaus Altstadt ist von der Paulinenstraße bzw. über die Eckenerstraße erreichbar. Foto: Anna-Lena Herold