Millimeterarbeit: So gelangt eine Bahnbrücke in weniger als 100 Stunden an Ort und Stelle

600 Tonnen Stahl sind bewegt worden, die Züge zwischen Markdorf und Friedrichshafen fahren wieder. Die Brücke über die spätere B 31 ist eingebaut und das bei einem Zeitplan, der sehr ambitioniert war.

Monatelang haben die Arbeiten an der neuen Eisenbahnbrücke bei Kluftern gedauert. Wer von Kluftern nach Spaltenstein fuhr, konnte rechterhand in einiger Entfernung erahnen, was dort vor sich geht. Dann kam der große Moment, der weit vorher geplant, und der auf die Minute genau abgestimmt war.

Diese hydraulischen Stempel sind an vier Ecken der Brücke angebracht gewesen und haben das Bauwerk auf den Millimeter genau in die vorgeschriebene Position gedrückt. (Foto: Ralf Schäfer)

Freitag, 22. März, 0.30 Uhr: Die Zeit läuft. Exakt 100 Stunden haben die Baufirmen an der Brücke Zeit, die 600 Tonnen Stahl auf den Millimeter genau zu platzieren. Die Deges, die den Bau der B 31-neu koordiniert, sowie die Arbeitsgemeinschaft aus den Bauingenieur-Büros ICL und Eibs aus Dresden und Leipzig, die für die Mehrheit der B 31-neu-Baulose verantwortlich ist, haben auch hier die Bauaufsicht. Das Baugleis wird eingerichtet, die Schienenfahrzeuge fahren zur Brücke, die Logistik läuft für die kommenden vier Tage an.

Die Eisenbahnbrücke lagert noch auf Stahlschienen neben dem Gleis und wird dort fertig gebaut. Später wird sie seitlich an ihre Position geschoben. (Foto: Ralf Schäfer)

1 Uhr: Die Kabelbehelfsbrücken werden zurück gebaut. Hier verliefen wichtige Kabel der Telekommunikation der Deutschen Bahn, aber auch der Vodafone, ohne die die Region kein Telefon, Internet oder Fernsehen hätte. „Wenn da was schief geht, kostet das gleich viel Geld“, erzählt Rene Müller, ICL Bauüberwachung. An diesen Kabeln hingen auch Teile der hiesigen Industrie und wenn deren Kommunikation ausfalle, dann steige der Schaden schnell mal in Millionenhöhe.

Die Eisenbahnbrücke bei Kluftern nähert sich der Fertigstellung. Von dort bis zur Eichenmühlenweg-Unterführung ist es nicht weit. (Foto: Ralf Schäfer)

2 Uhr: Die Gleise auf den Behelfsbrücken, über die die Züge in den vergangenen Monaten fuhren, werden in 15 Meter lange Stücke zerschnitten.

3 Uhr: Die zerschnittenen Gleise werden mit einem Kran aus dem Bett genommen, die Behelfsbrücken werden abgebaut, über Schiene zum Bahnübergang Fischbach befördert und in Einzelteilen auf Lkw verladen.

Die Einschiebearbeiten finden in der Nacht auf Samstag statt. (Foto: ICL)

6 Uhr: Der Gleisschotter auf dem Erdwall, an dessen Stelle später die Brücke geschoben wird, wird abgetragen. Dafür stehen nur sieben Stunden zur Verfügung.

13 Uhr: Der Erdwall des ehemaligen Bahngleises wird abgetragen. Acht Stunden bleiben, um 2000 Kubikmeter Erde weg zu schaffen. Zeitgleich werden Spundwände gekürzt, Erde an verschiedenen Stellen aufgefüllt, und die Verschubbahn, das sind die Stahlträger auf denen sich die Brücke während des Baus befand, für den Verschub vorbereitet. Dazu wird die Bahn eingefettet, auf diesem Fett werden später 600 Tonnen bewegt.

21 Uhr: Die Verschiebung der Bahn beginnt. Dafür wird die Brücke seitlich durch Hydraulikstempel stückchenweise in Richtung Gleiskörper geschoben. Dieser Vorgang, in dem 600 Tonnen Stahl rund zehn Meter verschoben werden, dauert 45 Minuten. Immer wieder muss die Lage der Brücke kontrolliert werden, damit sie an keiner Stelle verkantet. Es kommt auf exaktes Arbeiten an, ohne das der Zeitplan nie funktionieren würde. Später wird die Brücke eingemessen und an Ort und Stelle auf den Millimeter genau positioniert.

Samstag, 23. März, 4 Uhr: Die Brücke wird angehoben und in ihrer Endlage auf Absetzstapeln eingerichtet. Die Lager, auf denen später der Stahlkoloß lagert, werden vergossen. In den kommenden Stunden werden Feinarbeiten an der Lage der Brücke stattfinden.

Am frühen Montagmorgen liegen die Schwellen. In weniger als 24 Stunden müssen die Züge hier wieder fahren können: (Foto: ICL)

14 Uhr: Ab jetzt muss das vergossene Lager aushärten, die Brücke wird nicht mehr bewegt.

Sonntag, 24. März, 14 Uhr: Bis spät in die Nacht hinein werden jetzt die Schwellen der Gleise gesetzt, die Gleise montiert und neue Kabel verlegt, die von Technikern der Deutschen Bahn Ader für Ader eingespleist werden, ohne die Verbindung zu unterbrechen.

Die Züge fahren wieder zwischen Markdorf un Friedrichshafen. Die neue Brücke ist eingebaut. Unter ihr wird ab 2020 die neue Bundesstraße 31-neu entlang führen. (Foto: Ralf Schäfer)

Montag, 25. März, 7 Uhr: Gitterroste werden montiert, ab Mittag fahren hier schwere Maschinen auf den Gleisen und eine Lok mit Spezialvorrichtungen zum Gleisbett einrichten. Sie sind mit der Fertigstellung des Schotterbettes und der Gleisanlage beschäftigt. Diese Maschinen, die um ein Vielfaches schwerer als ein Personenzug sind, fahren als erstes über die neue Brücke.

17.30 Uhr (zwei Stunden vor dem Zeitplan): Die Fang- und Führungsschiene, die ein Entgleisen der Züge an der Stelle verhindern soll, werden eingebaut. Die Arbeiten dauern bis Dienstagmorgen.

Dienstag, 26. März, 1.30 Uhr: Abnahme und Inbetriebnahme um 2.30 Uhr, nach 98 Stunden.