Milliarden-Deal: ZF übernimmt Bremsenhersteller Wabco

Der Friedrichshafener Autozulieferer ZF schließt einen bindenden Vertrag zur Übernahme des Bremsenherstellers Wabco ab. Das teilte der belgisch-amerikanische Konzern und ZF am Donnerstag mit. ZF zahlt 136,50 US-Dollar pro Aktie in Rahmen einer Bar-Transaktion – das Volumen des Geschäfts beläuft sich damit auf rund sieben Milliarden US-Dollar.

Gemeinsam werden ZF und WABCO einen führenden integrierten Systemanbieter für Nutzfahrzeugtechnik bilden. Das kombinierte Unternehmen hat einen Umsatz von rund 40 Milliarden Euro.

Wabco ist ein weltweit führender Zulieferer von Bremsregelsystemen, Technologien und Dienstleistungen zur Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Vernetzung von Lastwagen, Bussen und Anhängern. Das Unternehmen bietet integrierte Bremssysteme und Stabilitätsregelungen, Luftfederungen, Getriebeautomatisierung und Aerodynamik-, Telematik- und Flottenmanagementsysteme.

Damit schaffen wir für ZF die Voraussetzungen, um unseren Kunden umfangreiche Systemlösungen für den sicheren und automatisierten Transport von Personen und Gütern zu bieten. ZF-Chef Wolf Henning Scheider

Wabco ist an der New Yorker Börse (NYSE) notiert und erzielte 2018 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 16 000 Mitarbeiter – darunter 2600 Ingenieure – in 40 Ländern weltweit.

„Wir sind davon überzeugt, dass ZF gemeinsam mit Wabco den weltweit führenden Systemanbieter für Nutzfahrzeugtechnik bilden kann und damit langfristig Mehrwert und Sicherheit für seine Kunden, Mitarbeiter und Gesellschafter schafft. Mit der Übernahme eines führenden Spezialisten für Nutzfahrzeugbremsen gewinnen wir ein stabiles und wachsendes Geschäftsfeld hinzu und ermöglichen zudem unserem bestehenden Nutzfahrzeugbereich den Ausbau der Kompetenzen in der komplexen Fahrdynamikregelung dieser Fahrzeuge“, erklärte ZF-Chef Wolf Henning Scheider.

Für Wabco ist dies der richtige Zusammenschluss zum richtigen Preis und zum richtigen Zeitpunkt. Wabco-Chef Jacques Esculier

Den Vollzug des Geschäfts erwarten die Unternehmen für Anfang 2020 erwartet. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Wabco-Aktionäre und steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen und behördlicher Genehmigungen.

„Für Wabco ist dies der richtige Zusammenschluss zum richtigen Preis und zum richtigen Zeitpunkt. Wir können auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit ZF zurückblicken, einschließlich der Entwicklung von Prototypen branchenführender Technologien. Hinzu kommt, dass der strategische Fit zwischen unseren beiden Unternehmen äußerst überzeugend ist“, sagt Wabco-Chef Jacques Esculier.

Gesamtbetriebsrat begrüßt die Übernahmen

Der Gesamtbetriebsrat des Autozulieferers vom Bodensee begrüßt die Übernahmen. „Ich sehe die Übernahme von Wabco positiv. Zum einen ist die industrielle Logik gegeben, da Wabco als Bremsenhersteller unser bisheriges Portfolio sinnvoll ergänzt. Zum anderen ist die Finanzierung weniger risikobehaftet, weil ZF in den vergangenen Jahren massiv Schulden abgebaut hat“, sagte Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich der „Schwäbischen Zeitung“.

„Wir haben im Aufsichtsrat besonderen Wert darauf gelegt, dass der Zukauf nicht zu Lasten der Beschäftigten geht und zur Sicherung von Arbeitsplätzen beiträgt. Das Know-how von Wabco, die Unternehmenskultur und die Beschäftigten passen sehr gut zu uns, kritische Überschneidungen – beispielsweise durch gleiche Produkte – gibt es kaum.“