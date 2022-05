Milky Chance beim Caserne Open Air in Friedrichshafen

Milky Chance kommen am Samstag, 2. Juli zu ihrer einzigen Show in Süddeutschland nach Friedrichshafen und konzertieren im bezaubernden Rahmen des Innenhofes des Kulturhauses. Mit dabei haben sie ihre neueste Single „Synchronize“. Die Performance des Duos, das inzwischen zahlreiche weitere Auszeichnungen in Platin, Gold und Silber für seine Lieder erhalten hat, soll spektakulär werden..

Milky Chance, Gitarrist und Sänger Clemens Rehbein und der Bassist und Perkussionist Philipp Dausch, sind seit der Veröffentlichung ihrer Debütsingle „Stolen Dance“ in ständiger Bewegung. Der Song, der damals im Kasseler Elternhaus von Rehbein aufgenommen wurde, entwickelte sich zu einem internationalen Verkaufsschlager, nachdem die Band ihn 2013 online stellte. Er stieg an die Spitze der Charts in mehr als einem Dutzend Ländern, bevor er international Platz Eins der Billboard Alternative Charts erreichte.

Danach veröffentlichte die Band drei von der Kritik gefeierte Studioalben, verzeichnete mehr als fünf Milliarden Streams, spielte ausverkaufte Konzerte auf der ganzen Welt, trat in fast jeder Late-Night-Fernsehshow auf und spielte auf legendären Festivals vom Coachella über das Lollapalooza, das Bonnaroo bis zum ACL.

Die letzte Single von „Colorado“ erwies sich als ein weiterer Hit, der plattformübergreifend fast 100 Millionen Streams erreichte und dann auf dem im November 2021 überraschend veröffentlichten Mixtape „Trip Tape“, das mit einer Mischung aus Originalen, Covers, Demos und Remixen zu überzeugen wusste, enthalten war.

„Wir schreiben und produzieren meistens zu zweit“, sagt Philipp Dausch, „aber bei Colorado haben wir mit einem Songwriter- und Produzenten-Duo namens Decco zusammengearbeitet. Die Chemie im Studio war so gut, dass wir bei unserer aktuellen Single Synchronize unbedingt wieder mit ihnen zusammenarbeiten wollten. Musik handelt ja von Kommunikation und Verbindung, und die Arbeit mit anderen Leuten hat uns mit Teilen von uns selbst zusammengebracht, die komplett neu und unerforscht für uns waren.“

Dausch und Rehbein haben sich in dieser Zeit auch in anderen Bereichen ihrer Karriere weiterentwickelt. Mit ihrer Initiative „Milky Change“ setzen sie sich für Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit in der Musikindustrie ein. Mit ihrer Baumpflanz-Aktion, um den CO2-Fußabdruck von Tourneen auszugleichen, setzen sie bereits neue Maßstäbe in der Branche.

Außerdem entschied sich die Band 2021, den Sprung in die Unabhängigkeit zu wagen und ihr eigenes Label Muggelig Records zu gründen. „Unser eigenes Label zu haben, gibt uns die Möglichkeit, unsere Kreativität nicht nur in der Musik auszuleben, sondern mit dieser auch neue Wege zu gehen, wie wir die Menschen mit unserer Musik erreichen können“, sagt Philipp Dausch. „Man hat mehr Verantwortung“, fügt Rehbein hinzu, „aber eben auch viel mehr Freiheit“.

Info: Das Open Air beginnt um 17.30 Uhr, Einlass ist um 16.30 Uhr. Karten im Vorverkauf unter: www.kulturhaus-caserne.de oder www.euforia-live.de und an allen bekannten Vorverkausstellen-Stellen. Die Tickets kosten im Vorverkauf 48,50 Euro zuzüglich Gebühr.