Wie am Montagmorgen festgestellt wurde, hat ein Unbekannter einen auf einem Mietwagenparkplatz in der Straße „Am Flugplatz“ abgestellten Ford Tourneo zerkratzt. Der Täter, der im Tatzeitraum von Freitag, 21. bis 31. Mai am Werk war, richtete dabei laut Polizeibericht einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro an. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Flughafen unter Telefon 07541 / 207 40 entgegen.