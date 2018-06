Der Singer-/Songwriter Michel Stirner gibt am Samstag, 3. Februar, ein Konzert im Theater Atrium im Kulturhaus Caserne, Fallenbrunnen 17. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro. im Theater Atrium Live zu spielen ist das, was der 18-jährige Musiker am liebsten macht, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei schaffe er es, nur mit seiner Stimme und der Gitarre in der Hand, große Aurftritte in ein intimes Wohnzimmerkonzert zu verwandeln, oder aber auch mithilfe von Loopstation und anderen Klangerzeugern den Boden zum beben zu bringen. Seine selbst geschriebenen Songs lassen sich in das Genre Acoustic-Folk einordnen, dessen Grenzen er jedoch durch seine Vielfältigkeit verschwimmen lässt. Ausdrucksstarke Songs mit einer Mischung aus Rhythmus-Energie und emotionalem Gesang sind das Resultat – immer leidenschaftlich und authentisch, verspricht der Veranstalter. Karten können unter Telefon 07541 / 317 26 oder im Internet unter www.kulturhaus-caserne.de reserviert werden. Foto: Caserne