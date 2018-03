Michael Mallick: „Spieler sind wie eigene Kinder“

Beim DVV-Pokalfinale zwischen dem VfB Friedrichshafen und dem TV Bühl ist Michael Mallick einer von 12 000 Besuchern. Im Volleyballsport hat er eine besondere Funktion: Er trainiert die Baden-Württemberg-Auswahl und hat schon zahlreiche junge Talente an die Spitze geführt. Diesmal standen gleich sechs davon auf dem Feld. Gunthild Schulte-Hoppe hat mit dem Trainer gesprochen.

Wie haben Sie das Pokalfinale in Mannheim erlebt?

Für mich war es ein sehr genussreiches Spiel, weil ich gesehen habe, dass sich einige meiner ehemaligen Jungs zu Topspielern entwickelt haben. Das ist wie bei den eigenen Kindern: Man freut sich, wenn man sieht, wie sie sich weiterentwickelt haben.

Welche „Kinder“ hatten Sie besonders im Auge?

Simon Tischer, Thilo Späth-Westerholt, Markus Steuerwald und Jakob Günthör auf Häfler Seite und bei Bühl Tim Stöhr und Mario Schmidgall. Die habe ich zwei Jahre lang in der BaWü-Auswahl trainiert. Bis auf Simon Tischer, der in keinem Leistungszentrum war, sind übrigens alle am Bundesstützpunkt Friedrichshafen ausgebildet worden.

Seit wann kennen Sie die Spieler?

Wenn es keine Quereinsteiger sind, die erst später zum Volleyball stoßen, sehe ich sie zum ersten Mal mit zwölf Jahren bei der Sichtung für die Bezirkskader. Davon gibt es in Baden-Württemberg sieben. Mit 15 oder 16 kommen sie dann zu mir in die Baden-Württemberg-Auswahl.

War schon damals klar, dass es mal „ganz Große“ werden können?

Auf den ersten Blick sicher nicht. Zum Beispiel Simon Tischer. Der war anfänglich sehr unauffällig und mit 13 erst 1,62 Meter groß. Normalerweise sind die Jungs mindestens 1,80 Meter. Aber er hatte schon damals ein einzigartiges Handspiel und eine gute Übersicht. Aus diesem Grund haben wir ihn nicht aussortiert. Oder Mario Schmidgall. Er war ein dünner Spieler mit wenig Kraft – aber mit einem unglaublichen Willen, Volleyball zu spielen. Also haben wir immer an ihm festgehalten, obwohl er vom Jugend- beziehungsweise Junioren-Bundestrainer nie berücksichtig worden ist. Als sich der erste Zuspieler in Bühl verletzt hat, nutzte er seine Chance und hat diese Rolle übernommen. In Mannheim hat er eine klasse Leistung gezeigt – und das mit erst 19 Jahren.

Simon Tischer, Markus Steuerwald und Thilo Späth-Westerholt haben ihre Nationalmannschaftskarriere schon hinter sich. Werden die Sterne von Jakob Günthör, Tim Stöhr und Mario Schmidgall noch aufgehen?

Ich denke ja. Jakob ist mittlerweile einer der Top-Mittelblocker, der an die Weltspitze anklopft. Da ist es nur logisch, dass er Nationalmannschaft spielt. Außenangreifer Tim Stöhr bringt alle Voraussetzungen mit und wird sich seine Chance sicher erarbeiten. Bei Mario ist es ähnlich. Er muss in der Präzision noch etwas aufholen. Aber er hat den festen Willen. Ich vergleiche ihn gerne mit dem Holländer Peter Blangé.

Haben Sie noch Kontakt zu Ihren ehemaligen Jugendspielern?

Ich verfolge die Entwicklung intensiv und freue mich, wenn ich die Jungs treffe. Aber der Jugendtrainer ist für einen bestimmten Abschnitt zuständig, danach müssen die Spieler ihre eigenen Wege gehen. Markus Steuerwald versorgt mich immer mit Trikots, die er nicht mehr braucht. Wenn ich die bei Jugendturnieren verschenke, sind die Jungs immer total begeistert und schlafen sogar damit.