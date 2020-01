Noch einmal die größten Hits von Michael Jackson und den Jackson Five in einer spektakulären Bühnenshow live erleben können Besucher am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. „The Michael Jackson Tribute live Experience“ ist aktuell auf großer Tournee durch Deutschland und macht Station am Bodensee. Jackson hat weltweit mehr als 400 Millionen Tonträger verkauft. Seine Tanzstile und die Konzerte sorgten weltweit für ausgelassene Stimmung, heißt es in der Vorschau des Veranstalters. Noch heute, zehn Jahre nach seinem Tod haben seine Hits auf der ganzen Welt Kultstatus. Unzählige Live-Shows lassen die Musik des King of Pop weiterhin leben – so auch die zweistündige „The Michael Jackson Tribute Live Experience“. Unter der Regie von La Velle Smith Jr. (Jacksons Choreograph für Thriller & Ghost) führen Michael-Jackson-Interpret Sascha Pazdera, überzeugende Tänzer, eine große Live-Band sowie ein Chor die originale Show in Deutschland auf. In der zweistündigen Aufführung dürfen sich die Fans auf die bekanntesten Songs des King of Pop freuen. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.asa-event.de und unter der ASA-Ticket-Hotline 01806 / 57 00 66 (0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,60 Euro/Anruf). Foto: Tanja Hall