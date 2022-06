Michael Heilig wechselt nach Homburg

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die 3. Liga verlässt Michael Heilig den Fußball-Regionalligisten SSV Ulm. Der 23-jährige Abwehrspieler schließt sich zum 1. Juli dem ambitionierten Ulmer Konkurrenten FC 08 Homburg an.

Für den Homburger Trainer Timo Wenzel, der unter anderem in der Bundesliga für den VfB Stuttgart und den 1. FC Kaiserslautern spielte, ist Heilig eine der Wunschverpflichtungen für eine Verbesserung in der kommenden Saison 2022/2023. Die Saarländer wollen nach Rang sechs nun bis zum Schluss um den Aufstieg in die 3. Liga mitspielen.

Timo Wenzel plant Heilig als Innenverteidiger ein

Bei diesem Ziel soll mit Heilig ein ehemaliger Jugendspieler des TSV Neukirch sowie des VfB Friedrichshafen mithelfen. Bei Wenzel ist er als Innenverteidiger eingeplant.

Für den SSV spielte er drei Jahre, nachdem er 2019 vom FC Memmingen an die Donau gewechselt war. Dabei gewann Heilig zweimal den WFV-Pokal und absolvierte insgesamt 62 Partien für die Ulmer.