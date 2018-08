Der Jazzport Friedrichshafen präsentiert in der Reihe „Jazz am Donnerstag“ am Donnerstag 23. August, die Mia Weirich Band in der Foodbar Amicus im Fallenbrunnen. Los geht es um 20.30 Uhr.

Im Programm „My favourite songs“ singt Mia Weirich mit ihrer samtigen Stimme ihre Lieblings-Songs, quer durch die Geschichte des Jazz. Im aktuellen Sommerprogramm leuchtet hier mal der „Orange Coulored Sky“, der Mond taucht mit verschiedenen Formen und Stimmungen in den Songtexten auf. George Gershwins „fascinating rhythm“ spiegelt die ganzen Farben und Möglichkeiten des Jazz wider. Swing und Bossa-Nova, Blues und Balladen, und mancher Song im „funkigen“ Gewand erklingen und tönen von der Bühne durch die Nacht, heißt es in einer Ankündigung.

Mit dabei sind auch der Wangener Flügelhornisten Stefan Sigg, die beiden Allgäuer Jazzer Pit Decker (Gitarre) und Tiny Schmauch (Kontrabass) und Drummer Thomas Scholz.

Die Musik der „Mia Weirich Band“ ist swingend, groovy und pfiffig arrangiert, dazu voller Überraschungen und Spielfreude. Eine wunderbare Band, die das Publikum zum mit Wippen, Schnippen und Träumen bringt.