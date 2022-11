MiA. auf Limbo-Tour in der Caserne

Die Berliner Elektropop-Band MiA. macht am kommenden Samstag, 12. November, zum Auftakt ihrer Limbo-Tour 2022/2023 Halt im Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen. Los geht es um 20.30 Uhr im Casino (Einlass: 19.30 Uhr). MiA. melden sich mit ihrem 7. Album zurück. „Limbo“ ist ein Neuanfang für die Band. Info: Karten im Vorverkauf gibt es über www.kulturhaus-caserne.de.tickettoaster zu 30 / 26 Euro zuzüglich Gebühr, an der Abendkasse zu 36 / 32 Euro. Foto: Uwe Walter