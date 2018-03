Messe-Verantwortlichen planen Alternativen

Katerstimmung hat nach dem Gumpigen nicht nur bei Fasnachtern geherrscht. Auch den Häfler Messemachern hat der Abgang der Outdoor 2019 durchaus Kopfschmerzen bereitet. Durchhängen? Kein Thema für Geschäftsführer Klaus Wellmann.

+++ Messe nach Outdoor-Aus in Nöten +++

Man konzentriere sich auf die geplante eigene Alternativveranstaltung und will die letzte Outdoor im Juni auch als Werbeplattform dafür nutzen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat der Branchenverband EOG nach einer internen Abstimmung entschieden, dass die Outdoor ab 2019 in München zuhause sein soll. Über die Entwicklung sei man traurig, gab Wellmann zu. Man werde den Kopf aber nicht in den Sand stecken, sondern mit einer eigenen Veranstaltung ab 2019 weiter um Aussteller aus der Outdoorszene buhlen. Wann, wie und mit welchem Schwerpunkt diese neue Messe an alter Stelle über die Bühne gehen soll, wollte Wellmann bei einem eilends einberufenen Pressegespräch noch nicht verraten.

Rückendeckung vom OB

Rückendeckung bekam er von seinem Aufsichtsratschef, Oberbürgermeister Andreas Brand. Die Messe Friedrichshafen habe die Outdoor „mit großem Engagement und starkem Einsatz vorangetrieben und gemeinsam mit den Ausstellern und Verbänden stetig weiterentwickelt“ . Dank „der Innovationskraft und dem Tatendrang der Messe Friedrichshafen“ werde es den Verantwortlichen „sicher gelingen, auch diese Herausforderung zu meistern“.

Eine wichtige Plattform, um Aussteller für die neue Veranstaltung zu gewinnen, wird die 25. und letzte Outdoor sein, die vom 17. bis 20. Juni über die Bühne gehen wird, als reine Fachmesse zwar, aber mit einigen spannenden Schaufenstern für Otto Normalwanderer und -kletterer.

So wird der Deutsche Alpenverein am Wochenende 16./ 17. Juni die Deutsche Meisterschaft im Bouldern in Friedrichshafen veranstalten. Die Outoor als Wettkampfsponsor stellt dabei die notwendige Infrastruktur zur Verfügung. Die Zusammenarbeit beinhaltet erstmals begrenzten Zugang von Endverbrauchern, denen sich dann auch publikumsinteressierte Marken präsentieren können.

Wettkampf live im Netz

Der Kletterwettkampf wird als „Live-Webcast“ auch online Zuschauer hautnah am sportlichen Kräftemessen teilhaben lassen. „Die Outdoor als Europas Nummer eins ist der ideale Austragungsort für ein Boulder-Event dieser Extraklasse“, sagt Klaus Wellmann. Wolfgang Wabel aus der DAV-Geschäftsführung ist laut einer Pressemitteilung schon heute voller Vorfreude: „Für unsere Deutsche Meisterschaft ist die Outdoor ein perfekter Standort – sowohl in Richtung Infrastruktur, als auch, was Atmosphäre und Zielgruppen betrifft.“

Außerdem geht die Messe 2018 ans Seeufer – mit dem „OutDoor Midsummar Festival“. An den Abenden des 16. und 17. Juni werden an der Uferpromenade Aktionen unter dem Motto „Movies – Sports – Relaxing“ angeboten. Interessenten können bei zahlreichen Outdoor-Aktionen ihre Geschicklichkeit testen. Auf einer großen Leinwand werden Outdoor-Filme gezeigt. DJs sorgen „für coole Groves“, verspricht die Messe. Der Eintrit ist frei.

