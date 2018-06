Global wie die Outdoor-Hotspots dieser Welt ist auch das Teilnehmerfeld der Outdoor-Messe in Friedrichshafen aufgestellt. Vom 17. bis 20. Juni präsentieren 950 Aussteller aus 40 Nationen ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot und stellen Fachbesuchern interessante Neuheiten vor, wie die Messe mitteilt.

Mehr als 20 000 Fachbesucher strömen jährlich zur Outdoor. Das Angebot der 25. Outdoor-Messe erstreckt sich von Bekleidung und Schuhen über Rucksäcke bis hin zu Camping- und Kletterausrüstung und Branchen-Dienstleistungen für Industrie und Handel. Insgesamt belegt die Outdoor das komplette Messegelände mit allen zwölf Hallen und einer Ausstellungsfläche von 85 000 Quadratmetern.

Mit der neuen „Retail First-Initiative“ wolle man künftig den Fachhandel stärker in den Mittelpunkt stellen. Man wolle es Fachhändlern einfacher machen, zu Gast auf der Messe zu sein. Neben einem kostenfreien Messeeintritt kommen Fachhändler erstmals in den Genuss der Prio-Buchung der messenahen Unterkünfte Eriba City. „Unser neues Einladungsmanagement basiert auf einem selektiveren Auswahlverfahren und sorgt für doppelte Entlastung bei den maßgeblichen Outdoor-Akteuren aus Handel und Industrie", sagt Bereichsleiter Stefan Reisinger.

Zur Geburtstagsausgabe darf jeder mitfeiern: Unter dem Motto „Outdoor für Alle“ öffnet sich die Messe in Teilen für Konsumenten. Mit der Deutschen Meisterschaft im Bouldern, einem Microadventure-Event in der Bodenseeregion und dem Midsummer-Festival am Friedrichshafener Seeufer können am 16. und 17. Juni alle Fans am Outdoor-Feeling teilhaben.

2018 erfahren die vier Bereiche Lifestyle Collection, Hangout, Water Sports und Running eine starke Neuauflage und Vertiefung. Diese wurden 2017 erstmals abgebildet und sehr gut angenommen. Im Rahmen der Lifestyle Collection in Halle A6 werden Produkte, die sowohl für Outdoor- als auch für City-Abenteuer geeignet sind, prominent präsentiert. Marken mit Outdoor-Kochequipment, -Spielen, -Möbeln zeigen im Bereich HangOut, was man zum gemütlichen Verweilen in der Natur braucht. Neu in der Water Sports-Area mit den Bereichen Kanu & Kajak, SUP, Bademoden und Zubehör ist der Aktions-Bereich mit Pool. Denn neben all den gebotenen Informationen, Workshops und Vorträgen wollen die Produkte auch getestet werden. Auch 2018 steht der Bereich Running wieder im Fokus. Auf dem eigens dafür geschaffenen Marktplatz werden die aktuellsten Trends abgebildet. Zudem bringt das „Run & Trail Summit“ die wichtigsten Medien und Hersteller sowie Handelsvertreter an einen Tisch und schafft ein vielfältiges Informations- und Diskussionsforum