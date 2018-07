Positive Jahresabschlusszahlen der Messe Friedrichshafen – wie schon Ende Juni bei der Jahrespressekonferenz bekanntgegeben – erfreuten am Montag auch den Gemeinderat. Ob es bei diesen guten Jahresbilanzen jedoch bleibt, ließ Messechef Klaus Wellmann offen.

Er bewertete den Ausstieg der Outdoorbranche und den Weggang der Messe Outdoor nach München und bezeichnete die generelle Lage der Messelandschaft als schwierig.

Der Umsatz der Messe 2017 ist auf rund 35 Millionen Euro gestiegen. Erst 2019, wenn es den größten Umsatzbringer Outdoor in der Bilanz nicht mehr gibt, werde die Lage schwieriger. Die Messe plant dafür einen Ersatz, eine Outdoor für die, die in München keine Lösung sehen und – das ließ er durchblicken – die nach München vielleicht wieder zurück nach Friedrichshafen wollen. Wellmann bezeichnete es als unklug, dem Standort München direkt Konkurrenz zu machen, aber mit einer kleineren und spezielleren Veranstaltung, die vielleicht eine Lücke fülle, wolle man dagegen halten.

Die European Outdoor Group (EOG) hat mehrheitlich München gewählt, die „Stauhauptstadt und Messestandort, dessen digitale Entwicklung nicht besser ist als die hiesige, und wo die Unterkünfte durchweg teurer sind“, so Wellmann.

Er berichtet von einer allgemeinen Veränderung in der Messelandschaft. Große Hersteller verlassen den Mainstream, sprengen die Gemeinschaften und gehen mit Krawall, so seine Analyse. Die Messe müsse darauf reagieren.

Dass das funktioniert, stellten weder der Oberbürgermeister noch die Gemeinderäte in Frage. Im Gegenteil habe die Messe alles getan, um Mehrwert für Aussteller zu bieten. OB Andreas Brand dazu: „Die neue Kälteanlage ist installiert und das Thema Umwegrentabilität der Messe darf nicht nur in schönen Jahren gerechnet werden.“ Auch kleine Formate brächten Kunden und damit Umsätze in die Stadt. Der Gemeinderat sprach Messe und ihren Machern das Vertrauen aus.