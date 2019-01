Messe My Cake: Tortenträume und andere süße Versuchungen

Die Tortenmesse My Cake ist eine Angelegenheit für Leckermäuler und Kreative. Am 2. und 3. Februar erlebt sie in der Messe Friedrichshafen ihre zweite Auflage – mit 60 Ausstellern, den Prunkstücken von 24 Tortenkünstlern und 40 Workshops für die Besucher.

Süßes hat immer Konjunktur. Und verbindet man Süßes mit dem Trend zum Hand- und Selbstgemachten sowie zum Heimwerkern, dann kommt die My Cake dabei heraus. Nach dem gelungenen Start im letzten Jahr veranstaltet die Messe Friedrichshafen diese Messe für „Tortendesign und kreatives Backen“, wie sie im Untertitel heißt, zum zweiten Mal. Torten, die auf der My Cake gezeigt werden, sind Kunstwerke. Sie sind reich verziert, zum Beispiel mit weicher Zuckermasse –fachsprachlich Fondant genannt. „Fondant ist wie Knete, die man essen kann“, sagt eine, die es wissen muss: Ines Ziems, die den Onlineshop „Backtraum“ betreibt. Hier ist das Spezialistenzubehör für Tortenträume erhältlich. „In den USA hat das jeder Supermarkt im Sortiment“, sagt Ines Ziems. Die Produkte ihres Onlineshops tragen hochspezielle Namen. Eine Fettglasur etwa heißt „Deco Melts Extreme“. Die Werkzeuge zum Modellieren von Zuckerdekoration wiederum erinnern zum Teil ans große Zahnarztbesteck. Entwickelt werden sie von Ines Ziems Ehemann Arno.

Kräftiges Wachstum bei der Messe

Auch durch die Messe My Cake kommt der Trend zum Tortendesign nun in Deutschland an. „Wir sind die größte Tortenmesse in Süddeutschland und nach zwei Jahren schon die zweitgrößte in ganz Deutschland“, sagt Rolf Hofer, Projektleiter der My Cake. Das Konzept geht auf. Das zeigt das kräftige Wachstum. 47 Aussteller waren bei der Premiere an Bord, inzwischen sind es 60. Zudem sind 40 Workshops im Programm, doppelt so viele wie im Vorjahr.

Die My Cake setzt auf die Freude am Genuss ebenso wie auf die Ambitionen von Hobbykonditorinnen und -konditoren. Die Aussteller haben eine große Palette von Back- und Deko-Utensilien im Angebot. Deren Einsatz kann in den Workshops kennengelernt und getestet werden. Zum Beispiel bei Carolin Moldaschel, einer Expertin für Tortendesign. Drei Stunden lang lernt man bei ihr, einen Drip Cake fachgerecht zu verzieren. In weiteren Workshops erlernen die Teilnehmer, wie man eine Torte mit Tiermalerei schmückt oder wie aus Zucker filigrane Figuren gestaltet werden können. In einem weiteren Workshop werden Fantasieblumen gestaltet. Aber auch das bodenständige „Hefezopf-Seminar“ wird angeboten.

Backen mit Missgeschick

Während die Workshops extra kosten, ist das Rahmenprogramm auf der Live-Bühne im Foyer West im Eintrittspreis enthalten. Hier demonstrieren Könner ihres Fachs, wie man in kurzer Zeit ganze Figuren formt oder wie sich mit einfachen Handgriffen ausdrucksstarke Gesichter modellieren lassen. Es darf hier aber auch gelacht werden: Professionelle Tortenkünstler erzählen unter dem Motto „Mein Backstuben-Desaster“ von den Missgeschicken, die ihnen schon unterlaufen sind. Außerdem wird auf der My Cake im Verlauf der beiden Messetage ein zweieinhalb Meter langer Zeppelin modelliert.

Und dann ist da noch eine Ausstellung von 108 Torten, die von der Internationalen Tortengemeinschaft (ITG) prämiert wurden. Schon bei der ersten My Cake wurden prämierte Torten gezeigt, damals aber nur 80. Das Sympathische an dieser Präsentation: Alle Stücke stammen von ambitionierten Amateuren. Darunter ist auch eine Torte von Fabian Ziems, dem neunjährigen Sohn von Ines Ziems. Er hat seiner Mutter über die Schulter geschaut und wurde für eine Torte prämiert, die mit einer Badeszene verziert ist –inklusive Bäumen, Badesteg und Fischflossen, die aus dem Wasser ragen. Damit wurde er Sieger der Kinderkategorie des IGT-Tortenwettbewerbs auf der vergangenen My Cake.

Versteigerung für den guten Zweck

Aber auch die Profis kommen zum Zug: 24 professionelle „Tortenkünstler“ zeigen ihre Kreationen und treten damit in Wettbewerb. Die von einer Jury am besten bewerten Torten werden schließlich versteigert. Der Erlös geht an die Aktion Radio 7 Drachenkinder und somit an kranke, behinderte oder traumatisierte Kinder.

Falls die alten Rollenklisches stimmen sollten und sich in erster Linie Frauen und Mädchen fürs Backen und Verzieren interessieren, gibt es auf der My Cake die „Männerecke“. Hier können sich die „mitgebrachten“ Männer an der Bierbar, am Tischkicker und bei live übertragenen Bundesliga-Spielen entspannen. Vielleicht hat ja auch eine Leseecke Platz. Mancher Mann nimmt angeblich gern mal ein Buch in die Hand.