Messe My Cake steht unter dem Motto „Luftschiff“ – Kooperation mit Festspielhaus Neuschwanstein

Kreative Torten soweit das Auge reicht gibt es nach einem Jahr coronabedingter Pause am Samstag, 14. und Sonntag, 15. Mai zu sehen: Die internationale Messe für Tortendesign und kreatives Backen zeigt von der Spritztülle über Fondantbis hin zur Silikonbackform alles, was das süße Herz begehrt. Neben 60 Ausstellern laden zahlreiche Workshops, Live-Demonstrationen und der Tortenwettbewerb der IG Tortendesign, der Wettbewerb „Essbarer Kuchen“ sowie die Collaboration „Help with Cake“ zum Einkaufen, Mitmachen und Genießen ein.Als Highlight melden die Veranstalter die Kooperation mit dem Festspielhaus Neuschwanstein anlässlich der Welturaufführung des Zeppelin-Musicals.

Das Luftschiff wird sich an verschiedenen Stellen in der Messe wiederfinden: Back- und Designprofis wie Maria Cristina Schiazza und Silvia Mancini sowie die Organisatorin der Collaboration Nicola Keysselitz, gestalten Torten unter dem Motto „Zeppelin“ für einen guten Zweck. Die Originalbesetzung des Musicals wird Auszüge aus dem Programm auf der Live-Bühne präsentieren. Auch kann man Zeppelinflüge sowie Musicaltickets gewinnen. Die Künstlerinnen Tuba Geçkil, Meera Jamal und Katharina Kuhlmann modellieren während der beiden Messetage einen Avatar aus dem gleichnamigen Science-Fiction-Film, eine Büste von Angelina Jolie sowie einen brodelnden Vulkan aus flüssiger Schokolade.