Messe „My Cake“ erzielt Besucherrekord

Die erste „My Cake“ in der Messe Friedrichshafen ist ein echter Hingucker. Torten, die aufgrund ihrer Dekoration ganze Geschichten erzählen, brachten die Besucher zum Staunen. Die Torten, der Tortenwettbewerb, Profikonditoren und Tortendesigner, bekannt aus diversen Fernsehsendungen, Workshops und Mitmachangebote für Kinder und Erwachsene sorgten für einen erwarteten Besucherrekord: 13 650 Fans von süßen Leckereien strömten auf die Messe.

Erstmalig hat es die „My Cake“ in Friedrichshafen gegeben. Die Besucherströme rissen nicht ab und vor den ausgestellten Torten des Kuchen Wettbewerbs standen die Menschen mit gezücktem Handy Schlange, um die Kunstwerke zu fotografieren. Rosen aus Zuckerguss, Tier- und Menschenfiguren, Märchengestalten sogar der Androide „BB 8“ aus dem Star-Wars-Film „Das Erwachen der Macht“ gab es zu sehen. Die Zeiten, in denen Sahnetupfen und Schokostreusel noch als dekorative Krönung der Konditorkunst galten, hat die „My Cake“ in den Schatten gestellt. An einigen Torten haben die Macher tagelang gearbeitet, doch in dieser Kategorie geht es offensichtlich weniger um den Gaumengenuss als vielmehr um den Augenschmaus.

Männer besuchen das "Männer-Eck"

Die dafür benötigten Utensilien gab es auf der Messe zu kaufen: Silikonformen und Vorlagen, Küchenrollen mit Schnitzereien, Plätzchenausstecher, Handwerkszeug, um Figuren zu modellieren, Fondant, Lebensmittelfarben, Zuckerguss zum Anrühren, essbarer Kleber, Backhelfer für alle Gelegenheiten und Kuchenformen. Natürlich gab es zuckersüße Versuchungen an jeder Ecke und die durfte man auch selbst zubereiten.

Die Messe bot viele Abwechslungen und für Männer, die zwar ihre Partnerin begleiteten, sich aber nicht wirklich fürs Backen interessierten, gab es das „Männer-Eck“, mit einer Fernsehecke. Auch dieses Angebot wurde ausgiebig genutzt.