Messe Interboot in Friedrichshafen ist Focus-Money-Testsieger 2020

Aus Sicht der Verbraucher ist die Internationale Wassersport-Ausstellung Interboot der „Testsieger unter Deutschlands Besten" – so das Ergebnis der Studie, die von Focus-Money im Deutschland Test und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung zum dritten Mal durchgeführt und jetzt veröffentlicht wurde. Wie die Messe Friedrichshafen mitteilt, erreichte die Interboot mit der Punktzahl 100 die beste Bewertung und ist in diesem Jahr Branchensieger, wie die Messe mitteilt. Im größten Markentest Deutschlands wurden insgesamt 24 000 Marken in ganz unterschiedlichen Branchen untersucht. Verbraucher prüften verschiedene Kriterien wie Preis-Leistung, Service und Qualität, Kaufbereitschaft oder wie eine Marke weiterempfohlen wird. Sympathie und Vertrauen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in der Studie, die im Jahr 2020 erstellt wurde.

Besonders erfreulich ist, dass mit der Motorradwelt Bodensee auf Platz drei eine weitere Veranstaltung der Messe Friedrichshafen auf dem Siegertreppchen gelandet sei. „Auf diese Auszeichnung können wir sehr stolz sein. Das ist auch eine Bestätigung unseres engagierten Einsatzes in der Wassersportbranche", sagen Messechef Klaus Wellmann und Interboot-Projektleiter Dirk Kreidenweiß.