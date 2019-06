Wer zukünftig erfolgreich sein möchte, ist auf der neuen Bildungsmesse Bodensee am 6. und 7. März 2020 auf dem Messegelände in Friedrichshafen genau richtig. Veranstaltet wird die Premiere von der Firma Messe-Süd, A. & T. Schmid GbR, Event- und Messeorganisation, teilt die Messe Friederichshafen in einem Schreiben mit.

„Der Bodenseekreis braucht eine Bildungsmesse und die Messe Friedrichshafen bietet die besten Räumlichkeiten in der Region für unsere Veranstaltung, da wir mit dem breit gefächerten Angebot an Bildung, Ausbildung, Fortbildung sowie einer umfassenden Jobbörse ausreichend Platz benötigen“, berichtet Albert Schmid, Inhaber und Geschäftsführer des Gastveranstalters. In der Halle A2 sollen rund 120 Betriebe, Unternehmen, Innungen, Verbände, Behörden, Hochschulen, Bildungsträger und Kammern rund um den Beruf und die Berufswahl informieren und Tipps geben. „Messen sind ein Treffpunkt zum Netzwerken und Kontakte knüpfen und die Messe Friedrichshafen schafft seit Jahrzehnten Begegnungen zwischen ihren Kunden und den Besuchern. Gerade beim aktuell überall beklagten Fachkräftemangel ist eine Bildungsmesse dieser Größe notwendig für die Region und die Messe Friedrichshafen der perfekte Standort, um Unternehmen und potenzielle Arbeitnehmer zusammenzubringen“, wird Messechef Klaus Wellmann in der Mitteilung zitiert.

Das Besondere an der neuen Veranstaltung: Das Angebot soll über das bekannter Bildungsveranstaltungen hinausreichen. „Wir sprechen nicht nur Schüler an. Jeder, der sich beruflich verändern, weiterbilden, aufsteigen oder einfach nur informieren möchte, findet hier sein passendes Angebot“, betont Albert Schmid, der in Ravensburg bereits erfolgreich eine Bildungsmesse organisiert, heißt es in der Mitteilung der Messe Friedrichshafen weiter. Neben zahlreichen Arbeitgebern aus der Region sollen auch Coaching-Angebote, Bewerbungsfotoshootings, Workshops und Vorträge sowie Bewerbungsmappen-Checks fit für die Zukunft machen.