Messe Ham Radio wird in den eigenen vier Wänden erlebbar

Präsenztreffen sind in der aktuellen Zeit so gut wie nicht möglich: So kann auch die Ham Radio nicht wie geplant im Juni in Friedrichshafen durchgeführt werden. Ein virtuelles Treffen schafft jedoch Abhilfe: Gemeinsam mit dem Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. organisieren die Messemacher vom Bodensee derzeit die Ham Radio World, ein virtuelles Event, das zum ursprünglichen Messetermin von Freitag, 25. Juni, bis Sonntag, 27. Juni, ein deutliches Signal senden wird. „Auch wenn sich die Branche nicht wie geplant in Friedrichshafen treffen kann, freuen wir uns, Europas bedeutendste Amateurfunkmesse digital abbilden zu können“, gibt der Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, Klaus Wellmann, bekannt.