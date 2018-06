Messe Friedrichshafen will für eigene Outdoor kämpfen

Nach der Outdoor ist vor der Outdoor. Die 25. Auflage der Fachmesse, die am Mittwoch zu Ende gegangen ist, war zwar die letzte in bisheriger Form vor ihrem Umzug nach München. Die Ära der Häfler Outdoor-Messe ist damit aber nicht zu Ende. „Outdoor 2019 simply different“ verkündeten in den vergangenen Tagen blau-gelbe Flyer und Plakate auf dem Messegelände. Klingt wie eine Kampfansage in Richtung München, nach der Devise: Wir sind anders, wir sind besser.

„Outdoor können wir. Das Gelände passt dazu, die Stadt passt dazu, und mit unserem Midsummer Festival im Uferpark haben wir gezeigt, dass wir nicht nur Industrie und Handel, sondern auch die Outdoor-Enthusiasten begeistern können. Wir haben eine höchstwertige Messe abgeliefert“, sagt Messechef Klaus Wellmann. Ähnlich selbstbewusst liest sich die Pressemitteilung zum Abschluss der Messe: „Das 25. Treffen der globalen Outdoor-Community bringt erneut zum Vorschein, warum die Branche sich am Bodensee so wohlfühlt: Unkompliziertes Projektmanagement, familiäres Umfeld, richtiges Trend- und Themengespür und das einzigartige Ambiente werden von Industrie und Handel hervorgehoben“, heißt es da. Da drängt sich dann natürlich die Frage auf, warum sich eine deutliche Mehrheit der Mitglieder der European Outdoor Group dann überhaupt für einen Umzug nach München ausgesprochen hat. Ist dieses offensiv selbstbewusste Auftreten der vergangenen Tage wirklich begründet oder eher eine Trotzreaktion, gepaart mit Zweckoptimismus?

Gleiche Zielgruppe, neues Konzept

Was genau die Häfler Messemacher für das nächste Jahr im Köcher haben, das haben sie bislang für sich behalten, weil sie erst abwarten wollen, bis die Münchner Messe ihr Konzept vorgestellt hat. Mit ihren Flyern und Plakaten wollten sie vor allem Neugier wecken und ihren Partnern aus der Branche das klare Signal senden, dass ihnen auch im nächsten Jahr eine Plattform am Bodensee geboten wird. Eine Kampfansage an München soll das aber nicht sein. Sagt Klaus Wellmann. „Wir haben die gleiche Zielgruppe, aber ein anderes Konzept. Es wird Unternehmen geben, die sich für beide Standorte entscheiden werden, aber auch solche, die entweder nach München oder nach Friedrichshafen gehen“, ist der Messechef überzeugt. Er macht aber auch kein Hehl daraus, dass die Häfler Veranstaltung 2019 sicher ein paar Nummern kleiner ausfallen wird als in diesem und den vergangenen Jahren.

Was 950 Aussteller aus 40 Nationen in den vergangenen Tagen in Friedrichshafen präsentiert haben, lockte mehr als 20 000 Fachbesucher an. Im vergangenen Jahr waren es etwas mehr als 21 000. Klaus Wellmann hebt in seiner Bewertung der Messe aber eher auf die Qualität der Fachbesucher ab: Es seien die richtigen und wichtigen Leute dagewesen. Zu den Fachbesuchern gesellten sich laut Angaben der Messe noch rund 10 000 Besucher des Midsummer Festivals im Uferpark und der Deutschen Meisterschaft im Bouldern. „Wir sind höchst zufrieden. Für das erste Mal war das ein Top-Erfolg“, sagt Wellmann. Dass eine solche Öffnung der Messe für die Allgemeinheit fester Bestandteil des neuen Messekonzepts sein wird, will er weder bestätigen noch ausschließen. Die Anzeichen, dass es so sein wird, haben sich in den vergangenen Tagen allerdings deutlich verdichtet.

Ein Fazit nach 25 Jahren Outdoor in Friedrichshafen will Klaus Wellmann gegenüber der Schwäbischen Zeitung nicht ziehen. Weil es eben nicht die letzte Outdoor gewesen sei, sondern der Auftakt zu etwas Neuem.

