Messe Friedrichshafen setzt auf digitale Plattformen

Die Messe Friedrichshafen will ihre Digitalisierungsstrategie weiter ausbauen und biete künftig neue Services, die Marktbegleitungen weit über das reine Veranstaltungsereignis am Bodensee stärken. „Erklärtes Ziel ist es, unsere Fachveranstaltungen sowohl im analogen wie auch dem digitalen Kontext als einzigartige Anlaufstelle für geschäftliche Begegnungen weiterzuentwickeln. Dabei setzen wir auf branchenspezifische Lösungen, um echten Mehrwert für Märkte zu generieren“, wird Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, in einer Pressemitteilung zitiert.

Die dafür gegründete Digon GmbH kümmere sich vorrangig um die Entwicklung, den Betrieb und die Vermarktung der digitalen Businessplattformen.

Die neue Gesellschaft habe ihren Sitz auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen, die Geschäftsführung liege in den Händen von Ivo de Wit. Der 50-jährige Niederländer bringe fundiertes Know-how aus der Medienbranche wie auch im Business Development mit. Darüber hinaus habe er auch viel Erfahrung in der Fahrradbranche vorzuweisen, die er auch in Friedrichshafen als Heimat der Leitmesse Eurobike einbringen werde, teilt die Messe weiter mit. Unter dem Namen „Bicle - mobility industry network“ haben die Initiatoren ein neues Fachportal gestartet, das eine digitale Anlaufstelle für Themen rund um künftige Mobilität darstellt. „Bicle bietet den Business-Akteuren der globalen E-Mobilitätsindustrie eine interaktive, State of the Art-Branchenplattform mit Netzwerk-Funktionen, Branchen-News, Daten, Studien und Trend-Analysen. Bicle verbindet weltweit Hersteller, Marken, Vorlieferanten und Service-Dienstleister mit dem Ziel, neue Ideen, Partnerschaften und Geschäfte zu generieren“, erklärt de Wit.

Die Digon GmbH beabsichtige mittelfristig, auch weitere Branchenplattformen zu initiieren.