Messe Friedrichshafen sagt jetzt auch Ham Radio ab

Keine Großveranstaltungen bis Ende August: Das ist harte Realität, wie Bund und Länder am Mittwoch entschieden haben. Zwar gibt es erst am Freitagabend genaue Anweisungen, die Messe Friedrichshafen hat aber bereits reagiert.

Als Reaktion auf diese erste Bekanntgabe teilte die Messe Friedrichshafen am Donnerstag mit, auch die Internationale Amateurfunk-Ausstellung (Ham Radio) um ein Jahr verschieben zu müssen. Statt vom 26. bis 28. Juni 2020 findet sie vom 25. bis 27. Juni 2021 statt. Der Deutsche Amateur-Radio-Club zeigte sich von der Absage schwer betroffen. Es gibt aber einen Trost: Auf der Webseite der Ham Radio werden Aussteller in Form einer virtuellen Messe Produktneuheiten präsentieren. Zudem bietet der Verein dort Vorträge an.

An der Messe Eurobike selbst im September hält man aber weiterhin fest. Bereits am Montag hatte die Messe Friedrichshafen die vorgelagerten Media-Events der Eurobike in Sölden (Mitte Juni) und in Frankfurt am Main (Anfang Juli) abgesagt. Die Eurobike selbst selbst soll aber vom 2. bis 5. September stattfinden, wie Pressesprecher Wolfgang Köhle auf Nachfrage bestätigt. „Wir können ganz zuversichtlich sein, dass alle Veranstaltungen, die wir ab September geplant haben, auch wie geplant laufen.“ Der geblockte Ersatztermin Ende November wird also voraussichtlich nicht mehr benötigt.

Bereits in den vergangenen Wochen wurden Aqua-Fisch, Ibo, Aero, Tuning World Bodensee sowie Motorworld Classics Bodensee für dieses Jahr abgesagt.