Messe Friedrichshafen hilft bei Organisation der Hamburg Boat Show

Nach der Interboot geht es maritim weiter: Die Messe Hamburg Boat Show eröffnet erstmals für fünf Tage am Mittwoch, 17. Oktober, auf dem Messegelände Hamburg. Der Präsident des Deutschen Boots- und Schiffbauerverband, Torsten Conradi, veranstaltet die Messe in Zusammenarbeit mit der Messe Friedrichshafen.

Die Hamburg Boat Show feiert ihre Premiere mit 300 Ausstellern in drei Hallen und soll die ganze Bandbreite des Wassersports repräsentieren: von Booten bis hin zu Boards. Ein Höhepunkt sollen zwei große Promenandenstege sein, an denen 20 Motor- und Segelboote in direkter Nachbarschaft liegen. Was die Messe bieten möchte, stellten die Veranstalter und der Projektleiter Dirk Kreidenweiß von der Messe Friedrichshafen, bei einer Pressekonferenz auf der Interboot in Friedrichshafen vor.

Außerdem wird es ein fünf Meter breites Testbecken mit stehender Welle für den Boardbereich geben. Dort werden Kites, SUPs, Surfbretter, Wakeboards und Zubehör wird Paddel oder Badebekleidung präsentiert. Für alle, die auf dem SUP sicher unterwegs sind, gibt es am letzten Messetag eine Herausforderung: In angemeldeten Zweier-Teams treten sie in einem Hindernisparcours gegeneinander an und stellen im Testbecken ihre Geschicklichkeit unter Beweis.

Praxis und Theorie vereint

Auf der Messe geht es nicht nur um Praxis. „Die Hamburg Boat Show ist mehr als eine reine Produktschau. Mit zahlreichen Fachinformationen und Vorträgen liefert die Veranstaltung Input für Bootsfahrer und Boardfans“, sagte Kreidenweiß. In Workshops und Seminaren geben Wassersportprofis ihr Wissen im Segeln und im Motorbootfahren weiter. Einige informieren und helfen auch beim Planen eines Segel- oder Motorbootturns. Die beiden Wassersportexperten Michael Amme und Jürgen Straßburger geben ihre Erfahrungen zu den Zielen Balearen, Côte d´Azur, Türkei oder Kapverdische Inseln weiter. Um den Messebesuchern nicht nur tagsüber etwas zu bieten, gibt es an den Abenden Afterworkpartys.

Mit diesem Gesamtkonzept will Conradi an die Messe Hanseboot anknüpfen, die im vergangenen Jahr das letzte Mal stattfand. „Die Hanseboot war ein fester Bestandteil für die Gewerbetreibenden. Wir wollen uns der Herausforderung stellen und ein Äquivalent organisieren“, sagte Conradi.

Die Branche habe sich eine Leistungsshow gewünscht, und diesem Auftrag sei das Team bei der Organisation nachgegangen, sagte Kreidenweiß. Die Veranstalter gehen davon aus, dass 30 000 bis 40 000 Besucher an den fünf Tagen auf die Messe kommen. „Die Hamburg Boat Show kann auf jeden Fall noch wachsen. Ich hoffe, dass wir überzeugen können und beim nächsten Mal 500 Aussteller dabei sind“, sagte Conradi.