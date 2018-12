Der Terminkalender der Messe Friedrichshafen ist im Jahr 2019 gut belegt. Insgesamt 31 internationale und nationale Veranstaltungen, darunter vier Premieren, stehen auf der neuen Jahresübersicht fürs kommende Jahr.

Am heimischen Standort in Friedrichshafen stehen eine Vielzahl von internationalen und regionalen Veranstaltungen im Portfolio. Hinzu kommen interne Firmenevents, Hausmessen und Kongresse, damit ist das Messegelände direkt am Bodensee Airport im Jahr 2019 mit insgesamt mehr als 60 Veranstaltungen gut gebucht, wie es vonseiten des Unternehmens in einer Pressemitteilung heißt. Neu im Kalender tauchen die Outdoor Friedrichshafen, die Aero South Africa, internationale Fachmesse für Allgemeine Luftfahrt, die Asean Bike in Bangkok und die Nadelwelt Friedrichshafen, internationale Veranstaltung für Handarbeiten auf.

Fachmessen wie Aero und Eurobike rücken in den Fokus, ebenso die besucherstarken Events wie die internationale Wassersportmesse Interboot, die 25. Motorradwelt Bodensee, die Tuning World Bodensee und die Motorworld Classics Bodensee. Die VeloBerlin bringt die Radfahrer in der Hauptstadt auf Touren. Der Köder muss dem Fisch schmecken und die Messe Aqua-Fisch soll Angler und Aquarianer anlocken. 70. IBO: Das Frühjahr läutet die Frühjahrsmesse mit ihren drei Schwestermessen und einem hochkarätigen Unterhaltungsprogramm ein.

Mobilität zu Wasser und zu Land

Eine bunte Mischung aus internationalen Fach- und Publikumsmessen prägt die Terminübersicht. Die Mobilität zu Wasser, auf dem Land und in der Luft spielt eine wichtige Rolle. Spezielle Messethemen für Motorradfahrer und Tortenfans, für Reiter, Angler, Autofans und Piloten sprechen die Experten an. Outdoor-Fans, Radfahrer mit und ohne E-Antrieb und alle, die sich gerne bewegen, werden am Bodensee erwartet. Segler und Motorbootfahrer, Surfer und Stand-up Paddler spielen bei der Wassersport-Ausstellung Interboot im September eine große Rolle.

Mit rund 90 Mitarbeitern finden auf dem Messegelände im Jahr insgesamt mehr als 60 Veranstaltungen statt, darunter internationale Fachmessen, regionale Ausstellungen und Gastveranstaltungen. Mehr als 700 000 Besucher, knapp 9000 Aussteller aus 58 Ländern und etwa 5000 Medienvertreter aus aller Welt kommen übers Jahr zu den Messen nach Friedrichshafen. Mit einer Gesamtkapazität von 123 000 Quadratmeter gehört das Messegelände zu den zehn größten Messen in Deutschland.

Die Messen in der Übersicht

Eröffnet wird das Messejahr mit dem „handgemacht Kreativmarkt“ am 12. und 13. Januar gefolgt von der MMB - Internationale Briefmarken- und Münzbörse mit Mineralienmarkt am 20. Januar. Vom 25. bis 27. Januar ist die Motorradwelt Bodensee wieder am Start und zeigt zum 25. Geburtstag das gesamte Spektrum der Motorradbranche. Rund um das Thema Tortendesign und kreatives Backen geht es am 2. und 3. Februar, wenn die My Cake erneut die Backfans anspricht. Die Aqua-Fisch wirft ihre Netze aus und bietet vom 8. bis 10. März ein Angebot für Angler und Aquarienfreunde. Das Messequartett lädt vom 20. bis 24. März zum Shoppingevent: Die Frühjahrsmesse IBO präsentiert viele Sonderthemen rund ums Haus sowie um den Genuss und die Kreativität. Auch der Bereich nachhaltige Mobilität ist mit der e-mobility-world in die IBO integriert. Fachliche Beratung versprechen die Parallelmessen Urlaub Freizeit Reisen, die Tipps zur Ferien- und Freizeitgestaltung liefert sowie die Fachmesse für Häuslebauer Neues BauEn und die Garten & Ambiente Bodensee für alle, die ihren Garten verschönern wollen. Die Aero geht vom 10. bis 13. April in Friedrichshafen an den Start. Getunte Autos, Chrom und viel PS werden vom 3. bis 5. Mai auf der Tuning World Bodensee vertreten sein. Der internationale Messe-Event für Auto-Tuning, Lifestyle und Club-Szene zeigt über 1000 veredelte Fahrzeuge zwölf Miss Tuning Kandidatinnen. Schicke Oldtimer bietet die Motorworld Classics Bodensee vom 10. bis 12. Mai. Die Kommunikation ist auf der Ham Radio vom 21. bis 23. Juni Programm. Die Amateurfunk-Ausstellung ist drei Tage lang Treffpunkt für Funkamateure aus der ganzen Welt.

Mobilität auf zwei Rädern - ob mit E-Antrieb, für die Bergfahrt oder die Straße – steht von 4. bis 7. September bei der Internationalen Fahrrradmesse Eurobike auf dem Messegelände in Friedrichshafen im Mittelpunkt. Am 7. September ist die Eurobike wieder für Endverbraucher geöffnet. Die Fachmesse Outdoor findet vom 17. bis 19. September statt. Den Wassersport in seiner ganzen Faszination beleuchtet die Interboot von 21. bis 29. September. Die zweite Hamburg Boat Show steht vom 23. bis 27. Oktober 2019 auf dem Terminplan. Die Faszination Modellbau wird vom 1. bis 3. November auf dem Messegelände in Friedrichshafen alle begeistern, die von Kleinformaten fasziniert sind. Vom 8. bis 10. November gastiert die Nadelwelt in Halle B5 und im Foyer Ost. Die Verbrauchermesse Nadelwelt befasst sich allgemein mit allen Themen rund um die Begriffe „Handarbeit" und „Nadelarbeit“. Die Hochzeitsmesse „Ja, ich will“ steht am 16. und 17. November auf dem Terminplan. (sz)