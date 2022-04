Messe „all about automation“ verzeichnet mehr Besucher

Die Messe „all about automation“ ist in diesem Jahr mit einer höheren Besucherzahl als vor der Pandemie zu Ende gegangen. Das teilt die Messe Friedrichshafen in einer Bilanz mit.

Die letzte „all about automation“ in Friedrichshafen fand im März 2019 mit 211 Ausstellern und 2530 Fachbesuchern statt. Beide Werte wurden jetzt deutlich übertroffen, heißt es im Schreiben weiter. Am 5. und 6. April hatten sich in den Hallen der Messe Friedrichshafen die Automatisierungsexperten getroffen. Die beiden Hallen waren mit 288 Ausstellern belegt, die sich über 3074 Besucher freuen durften.