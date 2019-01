Merkel und Steinmeier legen Zwischenstopp in Friedrichshafen ein

Auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch einen kurzen Zwischenstopp am Flughafen Friedrichshafen eingelegt. Kurze Zeit später landete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) auf der Durchreise nach Liechtenstein.

Da Jets in Davos nicht landen können, nutzte die Bundeskanzlerin den Bodensee-Airport, um gemeinsam mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einen Hubschrauber des Modells "Super Puma" der Bundespolizei umzusteigen. Eskortiert wurde der Tross beim Abflug von einem Hubschrauber der Schweizer Armee. Ein weiterer "Super Puma" blieb zunächst auf dem Rollfeld stehen.

Weiter ging's mit dem Hubschrauber nach Davos. (Foto: Marcus Fey)

Angekommen war die Kanzlerin um 13 Uhr in einem Jet vom Typ Bombardier Global 5000. Die Flugbereitschaft der Luftwaffe verfügt über mehrere dieser Modelle. Erst kürzlich war die Flugbereitschaft in Kritik geraten, nachdem beim Kanzlerinnen-Airbus "Konrad Adenauer" mit Angela Merkel an Bord die Funksysteme ausgefallen waren. Die Maschine befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Weg zum G20-Treffen nach Buenos Aires.

Steinmeier gut abgeschirmt

Nur knapp drei Stunden nach der Kanzlerin landete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ebenfalls am Flughafen Friedrichshafen. Abgeschirmt vor den Kameras befand er sich auf dem Weg nach Liechtenstein, wo er als Ehrengast zur 300-Jahr-Feier des Fürstentums erwartet wurde.

Viel Trubel am Bodensee-Airport

Der Häfler Flughafen erwartet in dieser Woche aufgrund der Zusammenkunft von Wirtschaftsexperten, Politikern, Intellektuellen und Journalisten aus der ganzen Welt in Davos deutlich verstärkte Flugbewegungen.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier flog gemeinsam mit der Kanzlerin. (Foto: Marcus Fey)