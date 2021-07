Merianschule wird 50 Jahre alt

Diese Schule ist aus der Häfler Bildungslandschaft längst nicht mehr wegzudenken. Jetzt darf die Merianschule als sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Lernen sich auf den 50. Geburtstag freuen. Dass es kein großes Fest gibt, ist der Pandemie geschuldet. Gefeiert wird aber trotzdem, wenn auch nur im digitalen Raum. Auch die Schülerinnen und Schüler aller Klassen haben sich in ihren Online-Auftritten tolle Überraschungen ausgedacht.

„Sind Sie stolz auf die Merianschule?“, fragen etwa die Sechstklässler in einem selbsterstellten Podcast ihren Rektor. „Ja, immer wieder, jeden Tag neu“, sagt Steffen Rooschüz ohne lang überlegen zu müssen. Gründe dafür findet er genug. Zum Beispiel „weil’s viel tolle Schülerinnen und Schüler gibt, die hier was lernen wollen und mit Spaß in die Schule gehen.“ An anderer Stelle wird Kulturbürgermeister Andreas Köster mit interessanten Fragen auf die Pelle gerückt. Was er davon halte, dass manche Leute lachten, wenn man ihnen erzähle, dass man als Schüler in die Merianschule gehe, wollen die Kids wissen. „Wenn’s negativ gemeint ist, würde ich das als eine Unverschämtheit bezeichnen“, sagt Köster unmissverständlich. „In dieser Schule kriegt jeder seine Chance. Darauf darf man wirklich stolz sein“, gibt er den Mädchen und Jungs viel Selbstbewusstsein mit auf den Weg. Und wer war überhaupt die Namensgeberin, diese „Maria Sybilla Merian“? Auch diese Frage wird im witzigen Theaterstück der Neuntklässler von einem - dem guten Albert Einstein nicht unähnlichen - Professor geklärt. Dort darf man erfahren, dass sie eben nicht wie vermutet aus Hollywood kommt, sondern bereits im 17. Jahrhundert in Frankfurt geboren wurde und eine berühmte Naturwissenschaftlerin und Malerin war.

Natürlich gehen anlässlich des Jubiläums die Gedanken auch zurück an die Anfänge. „Seit 1957 gibt es Klassen für Kinder mit dem Förderbedarf Lernen in Friedrichshafen“, berichtet Steffen Rooschütz, der die Merianschule seit 2014 leitet und seit 2017 auch geschäftsführender Schulleiter der Häfler Schulen ist. Wie aus den Annalen hervorgeht, waren die Klassen übers Stadtgebiet verteilt - im früheren Altersheim in der Keplerstraße, in der damaligen Zeppelin-Bücherei, im katholischen Jugendheim der Canisiuskirche, in der Gewerbeschule, im Turm der Canisiuskirche und im Musiksaal der alten Festhalle - untergebracht. Schon 1960 schrieb das Gesundheitsamt, dass die hygienischen Zustände in einzelnen Klassen untragbar seien und dass dringend eine eigene Schule gebraucht würde. Entscheidender Motor war in diesen Jahren der spätere Schulleiter Erich Muggenthaler, der nicht müde wurde im Kampf für ein eigenes Schulhaus für „seine Kinder“. Mit der feierlichen Eröffnung der damaligen „Sonderschule“ am 19. Juni 1971 gelang dann der entscheidende Meilenstein.

Seither hat sich auch im gesellschaftlichen Bewusstsein vieles geändert. „Natürlich gibt’s auch heute noch vielfach Skepsis unserer Schule gegenüber. Aber wir können auch auf eine breite Zustimmung vonseiten der Eltern bauen“, sagt Steffen Rooschüz. „Sie wissen, dass man hier vielleicht weniger an den Lehrplan denkt, dafür den Kindern angstfreies Lernen im individuellen Tempo ermöglicht und dass wir uns auf ihre Stärken konzentrieren.“ Die Merianschule sei „keine Sackgasse“, sondern eine „Durchgangsschule“, betont der Rektor. Anders gesagt: Ziel bleibe immer die Rückführung der Schülerinnen und Schüler an eine allgemeine Schule. Genauso wichtig seien aber auch die Kooperationen mit den Berufsschulen, bei denen im Anschluss an die neunte Klasse der Merianschule ein Hauptschulabschluss angestrebt werden könne. Auch die Berufsberatung der Agentur für Arbeit sei immer mit im Boot, so Rooschüz.

Nettes Detail am Rande: Dass der Schulleiter vor wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag feierte und damit gleich alt ist wie seine Schule, dass wissen natürlich auch die 130 Mädchen und Jungen, die in zwölf Klassen der Jahrgangsstufen eins bis neun die Merianschule besuchen. „Bei uns geht kein Kind verloren“, sagt Steffen Rooschüz nicht ohne berechtigten Stolz. Sein Dank gilt den Schülerinnen und Schülern, aber auch seinem gesamten Kollegenteam. „Wir starten jeden Tag neu und alle bekommen jeden Tag neue Chancen.“

Alle Jubiläumsbeiträge der Merianschule findet man ab 19. Juli auf der Homepage der Schule unter www.merianschule-fn.de.