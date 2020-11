Mercedesfahrer ohne Führerschein schlägt in der Teuringer Straße zu

Zu einer Körperverletzung kam es am Samstag gegen 14 Uhr in der Teuringer Straße: Nach einer zunächst verbalen Meinungsverschiedenheit, weil ein 30-jähriger Tatverdächtige einen Mercedes auf dem Radweg geparkt hatte, schlug der geschädigte 30-jährige Radfahrer gegen den Außenspiegel des Mercedes. Der Mercedesfahrer schlug daraufhin mit der rechten Hand gegen den Kopf des Radfahrers und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Mercedesfahrer nahe seiner Anschrift festgestellt werden. Im Zuge der Maßnahmen zur Identitätsfeststellung leistete er mehrfach erheblichen Widerstand, so die Polizei. Zudem wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangt der Mercedesfahrer nun wegen Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige. Seine 31-jährige Lebensgefährtin, die Halterin des Mercedes ist, muss sich wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, heißt es im Polizeibericht.