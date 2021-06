Mercedes zweingt Busfahrer zu Vollbremsung

Weil ein Busfahrer durch das Fahrmanöver eines 20-jährigen Mercedesfahrers am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Paulinenstraße in Friedrichshafen eine Vollbremsung einleiten musste, stürzte eine 77-jährige Mitfahrerin und verletzte sich dabei leicht.

Der junge Autofahrer fuhr laut Polizeibericht zunächst rechts am Linienbus vorbei, der auf der für ihn vorgesehenen rechten Spur fuhr. Kurz vor dem Bus bog er abrupt nach rechts auf das Gelände einer Waschanlage ab, woraufhin der 37 Jahre alte Linienbusfahrer in die Eisen steigen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 77-Jährige zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Verletzung am Sprunggelenk zu und musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 20-Jährigen wird nun ermittelt.