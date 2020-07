Wegen eines leichtsinnigen Überholers auf der B 31 ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen noch unbekannten Fahrer eines Mercedes mit Münchener Kennzeichen wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der in Richtung Friedrichshafen fahrende Unbekannte überholte am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr auf Höhe des Klärwerkes aus einer Kolonne heraus mehrere Fahrzeuge, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Dem Mercedes kam ein VW Lupo entgegen, dessen Fahrerin stark abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Nur wenige Meter vor der 20-Jährigen scherte der Mercedes wieder ein.