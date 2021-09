Einen auf einem Parkplatz in der Margaretenstraße abgestellten Mercedes hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 5.45 und 15 Uhr touchiert. Danach suchte er das Weite. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro, wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 bei den Ermittlern des Polizeireviers Friedrichshafen zu melden.