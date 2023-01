Mentoring-Programm „Nachhaltig essen“ für Schüler startet

Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben bis neun im Bodenseekreis können sich in diesem Frühjahr zu Botschafterinnen und Botschaftern für eine nachhaltige und gesundheitsfördernde Ernährung ausbilden lassen. An insgesamt fünf Tagen am 15. Februar, 2. März, 10. März, 16. März sowie 28. März jeweils von 9 bis 15.30 Uhr lernen sie praxisnah etwas über nachhaltige Ernährung und deren Einfluss auf das Klima, die Gesundheit sowie Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei wird besonders auf die Rolle für die eigene Lebenswelt sowie den (Schul-)Alltag eingegangen und wie das neue Wissen weitergegeben werden kann. Anmeldung und Infos bis zum 3. Februar per Mail an friederike.hess-boehlen@bodenseekreis.de oder Telefon 07541/2045335.

Denn beim Einkaufen und Essen nachhaltig zu handeln und verantwortungsbewusst mit den endlichen Ressourcen umzugehen, hat einen großen Einfluss auf das eigene Leben. So verursacht die Ernährung allein in Deutschland laut einer WWF-Studie rund 21 Prozent der gesamten Treibhausgase. Diese entstehen bei der Verarbeitung auf dem Acker, bei der Verpackung und dem Transport bis in die Küche.

Im Vordergrund des Schülermentorenprogramms steht zudem das Fördern von persönlichen Kompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und Organisationsfähigkeit. Die Schülerinnen und Schüler lernen so schrittweise, in eine verantwortliche Tätigkeit hineinzuwachsen und Projekte zur Förderung der nachhaltigen Ernährung an ihrer Schule umzusetzen. Dies können Ideen und Maßnahmen für den Schulkiosk, die Mensa, die Unterstützung einer Lehrkraft im themenbezogenen Unterricht oder die Organisation von Infoveranstaltungen, beispielsweise um auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen, sein.

Die fünf Veranstaltungen finden in den Räumen der VHS Friedrichshafen in der Charlottenstraße 12/2 statt. Für Lehrkräfte und interessierte Schülerinnen und Schüler wird am Mittwoch, 18. Januar, um 15.30 Uhr eine digitale Info-Veranstaltung zum Schülermentorenprogramm angeboten. Anmeldung dazu per Mail an landwirtschaftsamt-bildung@bodenseekreis.de. Ein Zugangslink wird nach der Anmeldung verschickt. Das Schülermentorenprogramm „Nachhaltig essen“ wird seit 2018 im Auftrag des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz durchgeführt.