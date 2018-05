Mentoren begleiten Schüler ins Berufsleben

Ein neues Mentoren-Programm startet im Juni an der der Ludwig-Dürr-Schule: Zehn Mentoren sollen sich in regelmäßigen Abständen mit Jugendlichen treffen und sie auf das Berufsleben vorzubereiten. „Es richtet sich an Schüler, die zwar intelligent sind, aber keine guten Noten haben“, sagt Sybille Perez, Geschäftsführerin der Mentor Stiftung, die das Programm organisiert. Sie sucht noch nach Mentoren in Friedrichshafen.

Die Mentor Stiftung mit Sitz auf der Insel Mainau koordiniert das Programm. Sie ist Teil der Organisation Mentor International, die die schwedische Königin Silvia 1994 gegründet hat. Ziel der Organisation ist es, Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu geben. Bei dem Mentoren-Programm werden Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahren mit Erwachsenen und zusammengebracht. Die Schule und auch ihr familiärer Hintergrund sollen bei diesen Treffen keine Rolle spielen. Dabei sollen die Mentoren von ihren Lebenswegen berichten und sich mit den Schülern auf Augenhöhe austauschen.

Ziel der Treffen ist es, dass die Jugendlichen neue Optionen für das eigene Leben kennenlernen und das Erwachsenwerden mit positiven und neuen Emotionen. Auch Dinge wie „Scheitern“ und „Fehler machen“ werden thematisiert mit dem Ziel, eigene Lösungen zu finden und selbstbewusster im Umgang mit Konflikten zu werden. Diese Treffen sollen alle 14 Tage zwischen Schüler und Mentoren stattfinden. „Uns ist es wichtig, dass die Treffen nicht zu zeitaufwendig sind. Deshalb Natürlich sind aber auch häufigere Treffen möglich“, sagt Perez.

Friedrichshafen ist nicht die erste Stadt, in der Region, in der das Mentor Programm gestartet wird. Derzeit läuft es bereits in Konstanz. „Die Leute, die sich als Mentor engagieren haben ein Ansehen in der Gesellschaft. Das tut den Kindern gut, die an dem Programm teilnehmen“, sagt Perez. Das Programm, das in Kürze in Friedrichshafen beginnt, richtet sich insbesondere auch an Flüchtlinge. Bei denen sieht Perez einen besonderen Bedarf für ein solches Angebot, denn sie müssen sich in Deutschland an vieles neu gewöhnen.

Start ist am 18. Juni

An der Ludwig-Dürr-Schule startet das Projekt am Montag, 18. Juni, mit dem Inspirationstag für die Schüler, die nach dem Sommerferien die neunte Klasse besuchen. An diesem Tag besucht Marco Deutschmann die Schüler. Er hat in seinen jungen Jahren eine falsche Entscheidung getroffen und ist schließlich für sieben Jahre im Gefängnis gelandet. Darüber wird er mit den Schülern sprechen. Deutschmann ist Jugend-Coach und möchte den Jugendlichen so ihr eigenes Potenzial bewusst zu machen und dieses zu entfalten. Das Thema an dem Tag wird „Die Veränderung beginnt mit dir“ sein.

Nach den Sommerferien geht es dann mit Inspirationstagen, an denen andere Mentoren sprechen, weiter. Dieser Teil des Mentoren-Programms dauert das erste Halbjahr lang. Die Schüler, die danach noch weiter Lust haben, sich mit den Mentoren zu treffen und sich von ihnen beraten zu lassen, haben dann die Chance darauf, dass sie ein Mentor bei Einzeltreffen noch weiter begleitet. „Wir haben diese Schule ausgewählt, weil wir viele Kinder sind, die eine besondere Unterstützung brauchen und für die ein Input von Außen besonders wichtig ist“, sagt Perez.

Der Schulleiter der Ludwig-Dürr-Schule, Paul Baudler, freut sich darüber, dass das Programm an seiner Schule startet. „Wir sind sehr froh, dass die Mentor Stiftung auf uns zugekommen ist“, sagt er. Auch er sieht es als sinnvoll an, dass bei dem Projekt insbesondere Flüchtlingskinder gefördert werden. „Wir haben an der Schule sehr begabte Kinder, aber ihnen fehlt teils das schulische Wissen“, sagt er. Und dieses Wissen können auch oftmals nicht ihre Eltern vermitteln. Er sieht in der Arbeit mit den Mentoren eine große Chance für seine Schüler. „Die Jugendlichen können durch die Treffen geerdet werden und so einen guten Weg in die Gesellschaft finden“, sagt Paul Baudler.