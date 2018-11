Mentalmagier verblüfft mit sechstem Sinn

Der Mentalmagier Andy Häussler hat am Mittwochabend im ausverkauften Münzhof sein Publikum auf eine Reise in die Gedankenwelt mitgenommen. Dabei band das Ehrenmitglied des magischen Zirkels seine Besucher aktiv in das Programm ein, indem er seine fünf Sinne dazu nutzte, einen sechsten Sinn, nämlich den der Intuition, zu erzeugen, um bei zahlreichen Experimenten für Kopfschütteln und Staunen zu sorgen.

Er zaubert keine Kaninchen aus dem Hut, zersägt keine Jungfrauen und steht nicht auf doppelten Böden: Wenn der Mentalmagier Andy Häussler die minimalistisch ausgestattete Bühne betritt, dann hält das Publikum zunächst inne, lauscht seiner beruhigenden Stimme und lässt sich treiben. Treiben auf den Wellen unserer Gedankenwelt, auf einer nicht klar zu definierenden Ebene unserer Sinne und inneren Kräfte. Dabei demonstriert Häussler auf verblüffende Weise, wie man mittels Gedankenübertragung, Suggestion, Wahrnehmungstäuschung vor allem aber mit besagter Intuition die Denkweise des Menschen nicht nur beeinflussen, sondern auch lenken und manipulieren kann.

Unglaubliche Rechenspiele

Mit seiner konzentrierten Beobachtungsgabe und dem Erfassen von Gefühls- und Körperbewegungen, errät der Magier im Laufe des Abends die Farben von für ihn nicht sichtbaren Gegenständen, kennt auf wunderbare Weise Eigenschaften, Geburtsdaten oder private Vorlieben seines Publikums, quadriert in Sekundenschnelle Zahlen, erhebt diese in die vierte Potenz oder zieht ohne Mühen ganz nebenbei deren Wurzeln, bevor er quasi im Blindflug ein Sudoku-Rätsel löst um danach nicht nur den Sekundenzeiger einer Armbanduhr eines Besuchers, sondern zudem seinen eigenen Puls mittels Gedankenübertragung für wenige Sekunden zum Stillstand zu bringen.

Zwischen den einzelnen „Experimenten“ erzählt er Geschichten und Anekdoten über Astrologie oder über das Phänomen Zeit, nachdem er durch das Berechnen von Horoskopen seine Fans in die Welt der Kuriositäten führt. Wie das geht? „Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle“, zitiert er Albert Einstein. Häussler selbst ist überzeugt, dass viele Menschen die Gabe hätten, ihren sechsten Sinn zu finden und zu nutzen. Begriffe wie Glück, Pech, Wahrheit und Lüge aber auch das Schicksal selbst lägen nah beieinander. Telepathie aus dem Bauchgefühl heraus, sozusagen.

In der Pause bat er Besucherin Steffi, ein Bild zu zeichnen. Ein vertiefender Blick, hörbare Atemzüge, eine Berührung und Häussler liest ihre Gedanken, während er eine fast identische Zeichnung in Form eines Drachens malt – Bingo. Kann er jetzt vielleicht auch noch in die Zukunft schauen?

Ist am Ende alles nur ein fauler Trick oder verzaubert er sein Publikum tatsächlich mit perfekten Wahrnehmungs- und Sinnestäuschungen? Die Frage hierzu darf und muss jeder für sich selbst beantworten, denn wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.